Energiaválság

Nyílt levélben szólítja fel több nem kormánypárti vezetésű település vezetője Orbán Viktort a nemzeti energiacsúcs össze

Nyílt levélben szólítja fel több, nem kormánypárti vezetésű település Orbán Viktort miniszterelnököt, hogy hívja össze a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által kezdeményezett nemzeti energiacsúcsot és kezdjen azonnali párbeszédet a magyar önkormányzatokat képviselő szervezetekkel - tudatta Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala vasárnap az MTI-vel.



A nyílt levélben azt írták, hogy a magyar települések veszélybe kerültek, és az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások megmaradásának biztosításához elkerülhetetlen a kormány azonnali cselekvése.



Az energiaválság és az elszabadult árak miatt kialakult megélhetési válság eddig nem tapasztalt szociális krízissel fenyeget, mert miközben a falvak és városok a működőképességük fenntartásáért küzdenek, egyre többen kérnek szociális támogatást az önkormányzatoktól - emelték ki.



Hozzátették: egyetlen polgármester sem akar intézményeket bezárni, mindent megtesznek az alapvető közszolgáltatások működtetéséért, mert megengedhetetlennek tartják, hogy "fűtetlen óvodákban és bölcsődélben fázzanak a gyerekek".



"Amennyiben ezt miniszterelnök úr is elfogadhatatlannak tartja, úgy (...) azonnali párbeszédet kezd a magyar önkormányzatokat képviselő szervezetekkel" - írták.



A nemzeti energiacsúcs alkalom és lehetőség arra - tették hozzá -, hogy megoldási javaslatok kerüljenek az asztalra.



A levélben kiemelték: tudják, hogy "hazai és külső okok miatt az állami költségvetés is nehéz helyzetben van, ugyanakkor a kormány tárgyal az egyházi iskolák támogatásáról, de "az önkormányzati bölcsődék és óvodák fenntartásáról eddig nem volt hajlandó egyeztetni".



A települések támogatásának forrása lehet "az önkormányzatoktól elvont adóbevétel visszaadása éppúgy, mint a megemelkedett energiaárak miatt keletkezett költségvetési többletbevétel" - fűzték hozzá.



Tárgyalást kezdeményeznek a levelet aláíró polgármesterek arról is, hogy "a Paksi Atomerőmű által 12 forintért megtermelt áramot az önkormányzatok ne 400 forintnál is magasabb áron kapják". Miközben a paksi áramból minden magyar településen biztosítani lehetne a közszolgáltatások áramigényét, "megengedhetetlennek tartjuk, hogy egy közösségi beruházásként megépült erőmű termelésén egy állami tulajdonú cég a magyar települések kárára nyerészkedjen".



A nyílt levél végén hangsúlyozták: hiszik, hogy a szociális krízis elkerülése, a magyar települések működőképességének fenntartása nemzeti érdek.



A levelet Budapest főpolgármestere mellett Baja, Balmazújváros, Budakalász, Budaörs, Érd, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Nyírbátor, Pécs, Pomáz, Salgótarján, Tatabánya, Szeged, Szentendre, Szombathely és Vác polgármestere jegyzi.