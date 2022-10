Megmozdulás

Szülők és diákok demonstrálnak a karinthys tanárok mellett

A Külső-pesti Tankerületi Központ épülete elé már korábban felrajzolták krétával az ellenállás jelképévé vált, bekarikázott felkiáltójeleket. 2022.10.07 09:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Péntek reggel a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai személyesen mentek el a Külső-pesti Tankerületi Központba, hogy átvegyék azokat a leveleket, amelyeket azután kaptak, hogy szerdán részt vettek az országos polgári engedetlenségben. A tankerületi vezető már előző nap kézbesíttetni akarta a leveleket az iskola igazgatóján keresztül, ám több címzett megtagadta az átvételt, mondván nem az igazgató, hanem a tankerület a munkáltatójuk.



Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője a 24.hu-nak elmondta, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban és a kőbányai Szent László Gimnáziumban, illetve egyes vidéki intézményekben is kaptak a szerdán polgári engedetlenkedő pedagógusok "utolsó figyelmeztetésről" levelet a tankerülettől. A szakszervezethez érkezett visszajelzések szerint - ahogy korábban, úgy most is - volt olyan pedagógus, aki ügyfélkapun kapta meg a levelet.



A Külső-pesti Tankerületi Központ épülete elé már korábban felrajzolták krétával az ellenállás jelképévé vált, bekarikázott felkiáltójeleket, illetve azt, hogy "Ne rúgjátok ki a tanárainkat!", nemcsak az érintett pedagógusok mentek ki péntek reggel 8 órára, hanem egy korábbi felhívásnak eleget téve szimpatizánsok - diákok és szülők - is, egy-egy autós pedig dudálva fejezte ki a támogatását.



A tüntetők mellett a piros lámpánál megállt egy kukásautó, és kölcsönösen megtapsolták egymást, az egyik FKF-es dolgozó pedig kiszólt az autóból, hogy "veletek vagyunk". A tüntetők ezt követően azt kezdték skandálni, hogy "Nincs tanár, nincs jövő!", közben pedig folyamatosan dudáltak nekik az elhaladó autósok.



Időközben az Üllői út túlsó oldalán is összegyűlt több tucatnyi ember, főleg diákok, mert a járdán már nem fértek el, ők onnan skandáltak és tapsoltak. Nyolc órára az egyre nagyobb létszámúvá váló tömeg lezárta az Üllői utat az autósok elől.



Pár perccel nyolc óra után az érintett tanárok megpróbáltak bemenni az épületbe, eközben a tömeg azt skandálja, hogy "gyertek ki", illetve "veletek vagyunk".

A tankerületi iroda ajtaját az érintett pedagógusok zárva találták, majd azt az információt kapták, hogy kettesével kell bemenniük az épületbe.



A demonstráción ellenzéki politikusok is megjelentek, köztük vannak Kunhalmi Ágnes szocialista és Orosz Anna momentumos országgyűlési képviselők is.



Néhány szimpatizáns is bement a tanárokkal együtt a lépcsőházba, és Rábel Krisztina tankerületi igazgatónak azt kiabálják, hogy "Rábel Krisztina, gyere ki!"



Érezhetően ingerültek nemcsak a tanárok, hanem a szülők is. A szülők és a diákok a lépcsőházban állva azt skandálják, hogy "ne rúgjátok ki a tanárainkat", közben a többi szimpatizáns kintről biztatja a bent lévőket.