Uniós pénzek

Kövér: brutális erőpolitika zajlik Magyarországgal szemben

Az Országgyűlés elnöke szerint brutális erőpolitika zajlik Magyarországgal szemben és ami az uniós forrásokkal történik, "az olyan nyílt önkény, amit csak útonállásnak" lehet nevezni.



Kövér László a Hetek című újság pénteki számában megjelenő interjúban azt mondta, hogy még mindig több előnye van Magyarország számára az uniós tagságának, mint hátránya, de az arányok jelentősen romlottak.



Az előnyök közé sorolta, hogy Magyarország az elmúlt öt évben folytatta a felzárkózást az Európai Unió teljesítményének az átlagához. Közben a politikai helyzet jelentősen romlott - hívta fel a figyelmet az Országgyűlés elnöke.



Kövér László értékelése szerint brutális erőpolitika zajlik Magyarországgal szemben, rögeszméket, ideológiai dogmákat akarnak ránk kényszeríteni, aminek ha nem állnánk ellen, nagyon súlyos társadalmi következményei lennének.



Ami az uniós pénzekkel zajlik, "az olyan nyílt önkény, hogy csak útonállásnak" lehet nevezni - fűzte hozzá.



Megítélése szerint, minimum 50 százalék esély van arra, hogy legalább a lengyel választásokig a Magyarországnak járó pénzeket is vissza fogják tartani.



Szerinte az egyszerű európai választópolgár ebből annyit érzékel, hogy állandó probléma van a lengyel és a magyar kormánnyal. "Konkrétan uszítás zajlik a jobboldali európai kormányok ellen az európai közvéleményben" - fogalmazott a házelnök.



A kérdésre: hiba volt-e, hogy a magyar kormány 2019-ben segédkezett Ursula von der Leyent "hatalomra juttató alku" létrejöttében, Kövér László azt válaszolt, hogy szomorú, de a többi lehetőség még rosszabb volt.



Az Országgyűlés elnöke a felvetésre: nem abszurd-e, hogy a magyar tanárok fizetésemelése a Brüsszel és a magyar kormány közötti az alku függvénye lett, úgy reagált, a tanári fizetésemelés nem függvénye a megállapodásnak.



"A tanárok bérét ma is emeljük, és a jövőben is emelni fogjuk. Ha megkapjuk Brüsszeltől a pénzünket, akkor gyorsabban, ha nem, akkor lassabban " - fogalmazott a politikus.



Kérdezték arról is, hogy egy olyan politikusnak, akinek fontos a nemzeti szuverenitás, nem az ukránokat kellene-e támogatnia a birodalomépítő oroszokkal szemben. Kövér László felvetette: mi van akkor, ha a birodalomépítési politika valójában nyugatról keletre zajlik, és Ukrajna újabb reménybeli tartománya az Euroatlanti Birodalomnak? Ennek legalább akkora relevanciája van, ki-ki döntse el, hogy melyik olvasat szimpatikusabb neki - fűzte hozzá.



Emlékeztetett: a háborút Oroszország indította. Ezzel együtt Oroszországnak vannak legitim biztonsági igényei, amelyeket óriási hiba figyelmen kívül hagyni, miközben Oroszország a legerősebb nukleáris hatalom az Egyesült Államok mellett.