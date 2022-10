Gasztronómia

Orbán Viktor felesége afrodiziákumokról, vágykeltő ételekről beszélt Stumpf Istvánnal

Lévai Anikó Stumpf Istvánnal beszélgetett a gasztronómia rejtelmeiről, közte arról is, hogy melyek a legjobb vágykeltő ételek. 2022.10.06

Lévai Anikó már jó ideje a Magyar Konyha című kiadvány szerkesztőbizottságának elnöke, de most a lap főszerkesztőjével, Stumpf Istvánnal készített közösen nagyinterjút, amelyben olyan kérdéseket is feltesz az első Orbán-kormány Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterének, amire bizonyára nem számított.



"Gyerekkoromban a disznóvágáskor volt divatos a tunki, ami egy hagyományos hercegkúti, sváb étel. Megpirítják a frissen felfogott vért, tesznek hozzá májat, és pörkölt formájában elkészítik, tejfölös rántással vagy habarással felengedik, babérlevéllel ízesítik" - mesélte Stumpf István, aki azt is elárulta, hogy kedvenc étele miatt "Tunki Pistinek" csúfolták gyerekkorában.



A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány elnökeként azt a célt tűzte ki maguk elé, hogy öt év múlva Magyarország első számú szőlész-borász intézménye legyenek. Nem csak szőlőtermesztéssel, illetve bortermeléssel akarnak foglalkozni, hanem ki akarnak nevelni egy teljesen versenyképes új szőlész-borász generációt, ehhez pedig szükség van arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsenek ki.



Lévai Anikó egyik kérdése Stumpf Istvánhoz arról szólt, hogy melyek a leginkább vágykeltő ételek, amelyek az igazi afrodiziákumok. A miniszter ugyan úgy gondolja, hogy bizonyos ételeknek tényleg van vágykeltő hatása, a magyarázatot inkább a szakemberekre bízza.



"Szeretem a jó ételeket, de sosem vágytam Brillat-Savarin lenni. A magyarázatokat meghagyom a gasztronómusoknak, engem jobban leköt az alkotmányos identitás. A legjobb afrodiziákum szerintem a tunki, esetleg a mákos guba" - idézi a Magyar Konyhának adott interjút a Blikk.