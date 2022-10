Energiaválság

TIM-államtitkár: Magyarország felkészült a fűtési szezonra

Az ország felkészült a téli fűtési időszakra, a gáztárolók töltöttsége alapján biztosítottak a gazdaság és a háztartások működtetéséhez szükséges energiahordozók - jelentette be Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) energetikáért felelős államtitkára szombaton.



Az államtitkár a tárca MTI részére megküldött közleménye szerint emlékeztetett: a kormány célja, hogy az energiaválságban is garantálja az ellátásbiztonságot és alacsonyan tartsa a lakossági energiaárakat. "Az európai emberek Brüsszel elhibázott politikája miatt fizetnek szankciós árat az energiáért" - idézte az államtitkárt a TIM. A magyar kormány a kezdetektől ellenezte ezeket a szankciókat, melyekről most már tisztán látszik, hogy több kárt okoztak Európának mint Oroszországnak - fogalmazott a közlemény szerint Steiner Attila.



Azt írták, a kormány a rezsicsökkentéssel, a tűzifa-programmal, a barnaszén-programmal, a benzinárstoppal, az élelmiszerárstoppal és a kamatstoppal segíti a családokat. A rezsicsökkentés 2013 óta Európában egyedülálló módon védi a lakosságot az energiaárak növekedésétől, ez a legnagyobb ilyen jellegű családoknak nyújtott segítség Európában, hiszen az átlagjövedelem 30 százalékát adja támogatásként, míg ez Németországban 20, Ausztriában pedig 6 százalék - tették hozzá.



Emlékeztettek arra is, hogy a rezsicsökkentés továbbra is minden magyar háztartás számára megmarad az átlagfogyasztás mértékéig, amely felett úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetnie a magyar felhasználóknak, ami a világpiaci árhoz képest jóval kedvezőbb. Ezzel mindenki havonta hozzávetőleg 181 ezer forintot spórol meg az átlagos fogyasztásig - írták. Az MVM szeptember 19-ig mintegy 2,4 millió gázszámlát állított ki, amelyek közel négyötöde az átlagfogyasztás alatti volt,ezekre teljes mértékben a rezsicsökkentett árazás vonatkozott.



Beszámoltak arról is, hogy a gáztárolók töltöttsége jelenleg 72 százalék, és mivel az ország tárolókapacitása meglehetősen nagy, az éves fogyasztáshoz viszonyított töltöttség szempontjából jóval az uniós átlag felett van, a hazai gazdaság működéséhez és a háztartások számára szükséges energiahordozók rendelkezésre állnak.