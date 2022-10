Kormány-egyház

Orbán: épségben át kell vinni a hazát a túlpartra

A kormányfő hangsúlyozta: bármilyen sötétek a felhők, bármilyen magasra csapnak a hullámok, és bármilyen legyőzhetetlennek tűnnek az akadályok, csak a zsoltár szavára kell hallgatni: bízzatok! 2022.10.02 11:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ki kell bírni a próbatételeket és "épségben át kell vinnünk hazánkat a túlsó partra, egymásba kapaszkodva és bízva az Úristenben, nem az áradatra, hanem mindig a partra figyelve" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten.



A megújult dunamelléki püspöki székház, református teológia és újjáépített kollégium átadása alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten a kormányfő kiemelte: ahol nagy a szükség, közel a segítség, és ez így volt azon a szörnyű napon is, amikor bejárták a Ráday kollégium kiégett folyosóit. De már akkor ott volt a remény is, mert a tragédia másnapján azonnal megindult az adakozás, és alig telt el pár nap, több millió forint gyűlt össze a munkálatokra és a kollégisták megsegítésére - idézte fel.



Közölte: amikor a régi, Ráday utcai felőli bejáraton lép be az ember az épületbe, egy monumentális lépcsősor fogadja, amelynek első fordulójában egy szoborcsoport van a református hit hőseivel. "Az ősök tekintete megmér bennünket", azokat is, akiket az ország vezetésére és megvédésére szólítja a kötelesség - mondta.



A miniszterelnök szerint a cél, amelyet a reformátorok adtak, "nemcsak a hitben, hanem a magyarságunkban való megmaradás parancsa is". Ezért nem volt kérdés, hogy az állam, illetve a kormány a magyar reformátusok mellé áll a bajban, hiszen ezért nemzeti a kormány. Több ez, mint kötelesség, inkább törlesztés, mert sok mindent kaptak a kollégiumtól, mióta megnyitotta a kapuit - emlékeztetett.



Úgy vélte, ami a Ráday kollégiumban történt, az a nemzet javára vált. Református lelkészek nemzedékei indultak el innen, szolgálták becsülettel Magyarországot, vitték magukkal hitüket, tudásukat, önérzetüket és magyar mivoltukat, elfogadták a nehéz próbatételt és Isten csodát tett általuk - fogalmazott.



Azt mondta, Magyarország pedig újra és újra erőt kapott az újrakezdéshez, a megújuláshoz, a rombolás utáni országépítéshez. Erre a megújuló erőre, amely a református identitás lényegét jelenti, ma legalább akkora szükség van, mint a második világégés vagy a kommunista rendszer bukása után volt - vélekedett.



Orbán Viktor a mostani próbatételek között említette a háborút, az éhínséget és a járványokat.



Kijelentette: ki kell állni és meg kell harcolni az igazunkért, "egyenként és nemzetként egyaránt". A nehézségek most igencsak nagyok, de ahol az ember ereje elfogy, ott "mindig kipótolja a kegyelem" - mutatott rá.



A kormányfő hangsúlyozta: bármilyen sötétek a felhők, bármilyen magasra csapnak a hullámok, és bármilyen legyőzhetetlennek tűnnek az akadályok, csak a zsoltár szavára kell hallgatni: bízzatok!