Válság

A Magyar Bankholding 3 milliárd forinttal támogatja munkatársait

A megváltozott gazdasági körülmények miatt összesen 3 milliárd forint értékű kompenzációs csomaggal támogatja munkavállalóit a Magyar Bankholding - közölte a pénzintézet csütörtökön az MTI-vel.



Kiemelték: pozíciótól, bérsávtól függően, soron kívüli alapbérfejlesztésben, több szakterületen egyhavi karácsonyi juttatásban, valamint kibővült cafeteria csomagban és családosoknak nyújtott munkaidő-kedvezményekben részesülhetnek a cégcsoport munkatársai.



A közleményben részletezték, hogy az október 1-jével bevezetett béremelésből több ezer munkavállaló részesülhet, amennyiben letöltötte próbaidejét. Ezen felül rendkívüli, egyösszegű egyhavi bérkifizetést is végrehajtanak a mozgóbérben vagy egyéb pluszjuttatásokban nem részesülő, jellemzően támogató területen dolgozó munkatársak számára. A két intézkedés összköltsége 2 milliárd forint.



További fontos lépés a holding tagbankjaiban működő cafeteria rendszer harmonizációja és kiterjesztése, amely több ezer munkatárs számára az eddigi keret duplázódását jelenti; ennek pluszköltsége eléri az 1 milliárd forintot.



Arra is kitértek, hogy az átfogó intézkedéscsomag elemeként a bankcsoport minden munkatársára kiterjeszt olyan munkaidő-kedvezményeket, amelyeket a jogszabályok nem garantálnak. Házasságkötés esetén 3 nap szabadságot igényelhetnek a dolgozók, a szülők és nagyszülők pedig évente akár 3 nappal többet maradhatnak családjaikkal a törvényileg előírt pótszabadságon felül.



Dobi Kitti humán erőforrásért felelős vezérigazgató-helyettes a közlemény szerint elmondta: bár idén már végrehajtottak egy jelentős mértékű általános béremelést, és kibővítették szociális juttatásaik körét, az inflációs környezet miatt fontos, hogy kollégáik kompenzációját versenyképes szinten tartsák. Az anyagi juttatásokon túl extra szabadnapokat is biztosítanak kollégáiknak, mivel tudják, hogy a hármas bankfúzió különleges munkaterheléssel jár.



A Magyar Bankholding célja a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesítésével Magyarország leginnovatívabb integrált bankjának létrehozása. A Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése 2022. március 31-én megvalósult, a hitelintézet MKB Bank Nyrt. néven működik. A Takarékbank jogi fúziója jövő év májusáig történik meg. Innentől MBH Bank Nyrt. néven, egységes márkanévvel és arculattal működnek tovább a pénzintézetek - emlékeztet a közlemény.