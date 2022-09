Miniszterelnök

Orbán: hazudtak Brüsszelben az európai embereknek

Hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, amikor azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára és azok az ukrajnai háború gyors lezárását eredményezik majd - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Az energiáért az európai emberek szankciós felárat fizetnek, ami bizonytalanná teszi a jövőt. A kérdés, hogy tovább rontunk-e ezen a helyzeten, Brüsszelben ugyanis újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni - mutatott rá Orbán Viktor.



Az Oroszországgal szembeni szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációról elmondta: minél válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre, az egyetértésre.



A miniszterelnök hangsúlyozta: az a tapasztalata a politikában, hogy bizonyos helyzetekben a legjobb, ha az emberek bevonhatók a döntéshozatalba, ennek pedig a jogilag legrugalmasabb formája a nemzeti konzultáció.

Várhatóan idén is lesz nyugdíjprémium

Várhatóan idén is fizet nyugdíjprémiumot a kormány - mondta a miniszterelnök.



Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány 2010-ben a nyugdíjak értékének megvédését ígérte, és közben - a gazdaság teljesítményére alapozva - vissza is adta a 13. havi nyugdíjat



Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekinti - fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, "tartjuk az inflációkövető nyugdíjemelést".



Hozzátette: ha a nemzetgazdaság növekedése meghaladja a három és fél százalékot, akkor nyugdíjprémiumot is fizetnek.



"Bár erről vita van, de szerintem ez idén be fog következni" - jelentette ki Orbán Viktor a jegybank 4 százalékos növekedési prognózisára utalva.