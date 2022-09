Energiaválság

Gulyás: hosszabb lesz a téli szünet és kormányzati igazgatási szünetet is elrendelnek

A téli szünet hosszabb lesz az iskolákban, mint az elmúlt években megszokott volt: december 22-től január 8-ig fog tartani - ismertette a kormány döntését Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.



Idén december 21-én kell utoljára iskolába menni és 2022. január 9-e lesz a szünetet követő első iskolai nap - közölte a miniszter, hozzátéve, ez a döntés is lehetővé teszi azt, hogy az energiával spóroljanak.



Szentkirályai Alexandra kormányszóvivő hozzátette: az őszi szünet "rovására" hosszabbodik meg a téli szünet.



Gulyás Gergely azt is bejelentette: ugyanebben az időszakban kormányzati igazgatási szünetet is el fognak rendelni. Ezekben a napokban kötelezően szabadságot kell kivenniük a kormányzati igazgatásban dolgozóknak, így jelentős spórolásra van mód a közigazgatás területén is - tette hozzá.