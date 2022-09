Állategészségügy

Veszett rókát találtak egy szabolcsi településen

Veszettséget igazolt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) debreceni laboratóriuma egy, a betegség gyanúja miatt kilőtt rókánál - közölte a hivatal szerdán a honlapján.



Az idegrendszeri tüneteket is mutató állatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Botpalád község területén ejtették el helyi vadászok közegészségügyi veszély elhárítása érdekében, valamint diagnosztikai célból a múlt héten - írták.



A járványügyi nyomozás folyamatban van, a betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna felőli mozgása révén következett be.



Ezt támasztja alá, hogy az eset az ukrán határtól mintegy 5 kilométerre történt.



A térségben a korábbinál magasabb a járványügyi kockázat, mivel Ukrajna állategészségügyi hatósága a háború miatt idén nem tudta végrehajtani a rókaállomány körében végzett immunizálási programját.



A hatóság az érintett területen gócvakcinázással egészíti ki az idén október 1-8. között zajló őszi vakcinázási kampányt.



A Nébih az esetről a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékes szervét, továbbá az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet is tájékoztatta.



Magyarországon 2017 óta nem azonosítottak veszett állatot. A veszettség az egyik legrégebben ismert és legveszélyesebb fertőző betegség, melyet a veszett állat harapása útján akár az embernek is átadhat, tehát az ellene való védekezés a humán megbetegedések megelőzését is szolgálja.



Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot lát, azt haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat pedig a Nébih ZöldSzámán (06/80/263-244) - hívja fel a figyelmet a hivatal.