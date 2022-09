Állati

Gyönyörű fotókon a Pilisben csókolózó szarvasok

Harmath Beáta a 24.hu-nak elmondta, már régen hallja a bőgésüket és csak nagyon messziről sikerült eddig elcsípni egy-egy példányt. Néhány napja azonban óriási szerencséje volt: a reggeli és az esti fényekben is lekaphatta a vadakat, ráadásul egy párról is készültek felvételek.



Elmondása szerint nagy szerencséje volt, mert az erdőszélén a reggeli ragyogó fényekben meglátta a teheneket, majd pár pillanat múlva megjelent bőgve az öreg bika is, akit az egyik nőstény gyengéd csókokkal fogadott.



Este is ott volt a csapat, csak most egészen más fények szűrődtek át az égbolton, így más hangulatú képek is születtek. A fotós a természet békéje miatt nem szokta elárulni a "lelőhelyeket", hiszen a vadaknak nem tesz jót, ha sűrűn megbolygatják élőhelyüket az emberek.



A fotókat ide kattintva tudja megcsodálni.