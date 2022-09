Menczer: Hollandia külügyminisztere egy interjúban megtámadta Magyarországot

Diplomácia

Hollandia külügyminisztere egy interjúban megtámadta Magyarországot - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a közösségi oldalára feltöltött keddi videójában. Meczer Tamás szerint ugyanakkor Wopke Hoekstrának akkor lenne célszerű Magyarországgal foglalkoznia, ha a saját országában sikerült rendet tenni.



Menczer Tamás emlékeztetett: Wopke Hoekstra azt mondta az "Európai Parlament hazugságaira hivatkozva", hogy nagyon aggódik a magyar jogállamisággal kapcsolatban. Arról beszélt, hogy Magyarországon veszélyben van a jogállamiság, veszélyben vannak a közös értékek, és szörnyű, ami a bírói hatalommal vagy a szabad sajtóval történik.



Az államtitkár jelezte: a holland jogállamiság helyzetéről azt találta, hogy az országban 2019-ben több mint 300 antiszemita bűncselekményt követtek el, 2020-ban 135-öt, 2021-ben pedig mintegy kétszázat. Hollandiában már annak is örülni kell, hogyha nem mindennap követnek el antiszemita bűncselekményt, "csak minden másnap" - jegyezte meg Menczer Tamás.



Kiemelte: a Holland Újságíró Szövetség felmérése szerint az újságírók 80 százaléka kap fenyegetéseket, ami szintén romló tendenciát mutat, hiszen néhány éve még csak 60 százalék volt arányuk.



Emellett Hollandiában lelőttek egy ügyvédet a nyílt utcán, mert egy drogügy koronatanúját védte. Az eset után a holland rendőrszakszervezet elnöke arról beszélt, hogy Hollandia narkóállammá vált - jegyezte meg. Hozzátette: a bűnszervezetet kapcsolatba hozták egy oknyomozó újságíró meggyilkolásával is.



Menczer Tamás arra is kitért, hogy Hollandiában a migrációs államtitkárnak le kellett mondania, mert a kormány elhallgatta a migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményeket, a közigazgatási bíróság vezetője pedig egy volt balliberális politikus.



Szólt arról is, hogy a holland adóhatóság 2012. óta tévesen vádolt meg csalással több mint 26 ezer holland szülőt, és mintegy tízezer családot kötelezett több tízezer eurónyi gyermektámogatás visszafizetésére. Egy holland jelentés mondta ki, hogy a holland adóhatóság megsértette az ország valamint az általános jogállamiság alapvető elveit - közölte.



Menczer Tamás úgy fogalmazott: ezeket a tényeket látva és ismerve aggódik a holland jogállamiság helyzetével kapcsolatban, és elvárható lenne, hogy az Európai Parlament azonnal rendkívüli ülést hívjon össze, valamint jelentést készítsen a holland jogállamiság állapotáról.



Az is elvárható lenne, hogy a holland külügyminiszter legközelebb akkor foglalkozzon Magyarországgal, ha a saját országában végre sikerült rendet tenni - tette hozzá.