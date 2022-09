Diplomácia

Szijjártó: felejtsük el a nyolcadik szankciós csomagot!

Európa jobban szenved az ukrajnai háborúra válaszul kivetett korlátozásoktól, mint Oroszország, ezért el kell felejteni a nyolcadik szankciós csomagot, az ugyanis csak tovább mélyítené a nehézségeket - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ Közgyűlés magas szintű hetén, New Yorkban.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió hagyományos informális külügyi tanácsülését követően kiemelte: mára a büntetőintézkedésekről "minden kétséget kizáróan kiderült, hogy azok sokkal fájdalmasabbak" Európának, mint Oroszországnak, hiszen a szankciók nyomán elszabadult az infláció, egekbe szöktek a rezsiköltségek a kontinensen.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a világ többi részén már kialakult az a kép, miszerint magánál a háborúnál súlyosabbak a szankciók hatásai, hiszen mindazoknak a kihívásoknak, amikkel a világ most szembenéz, igazából a szankciók az okai és nem közvetlenül a háború.



"Szeretjük, nem szeretjük Európában, ez a gondolkodás már kialakult a világ Európán kívüli részének döntő többségében" - fogalmazott.



"Az Európai Unió végre fejezze be a nyolcadik szankciós csomag emlegetését, fejezze be minden olyan intézkedés kilátásba helyezését ami az energiaellátási válságot még mélyéti, még súlyosbítja" - jelentette ki a tárcavezető, aki hozzátette: jól látható, hogy már önmagában az növeli árakat, amikor szóba kerülnek az esetleges újabb energiaszankciók. Ráadásul jön a tél, egyre súlyosabbak lesznek az ellátási kihívások, ezért fontos lenne abbahagyni az olyan intézkedések emlegetését, amelyek tovább mélyítenék a válságot - vélekedett.



Kifejtette: EU-s kollégái most is arról beszéltek, hogy miként lehetne küzdeni ezen kép ellen, de ez "időpocsékolás", ehelyett az ENSZ e heti közgyűlését inkább a béketeremtésre kellene felhasználni.



A miniszter érintette az Ukrajna és egyben Európa legnagyobb atomerőművének számító zaporizzsjai nukleáris létesítmény helyzetét is, és fontosnak nevezte a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) törekvéseinek támogatását és a reaktorok minél előbbi biztonságba helyezését, amihez a harci cselekmények mihamarabbi teljes körű beszüntetésére lenne szükség a térségben.