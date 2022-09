Energiaválság

Gulyás Gergely: a kormány meghosszabbítja a benzin- és az élelmiszerárstopot

A benzin- és az élelmiszerárstop meghosszabbításáról döntött a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton Budapesten, a Kormányinfón.



Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy a december 31-én lejáró kamatstopot is meg fogja hosszabbítani a kormány legalább fél évvel.



Közölte, a kormány minden megtesz, hogy olyan általános gazdasági helyzet legyen az országban, hogy ezeket az intézkedéseket - a rezsicsökkentéssel együtt - fent lehessen tartani.



Azon véleményének is hangot adott, hogy ha az EU az energetikai szankciók kivezetéséről döntene, már másnap felére csökkenne a gáz és az olaj ára.