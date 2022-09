Diplomácia

Szijjártó: az EU végzetes hibát követ el Szerbia integrációjának fékezésével

Szerbia európai uniós csatlakozása már régóta napirenden van, és mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió végzetes hibát követ el akkor, hogyha továbbra is fékezi a szerbek európai integrációját - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.



A tárcavezető a szerb fővárosban Jadranka Joksimovi európai integrációért felelős szerb miniszterrel tárgyalt, majd közölte, hogy "az Európai Uniónak a jelenlegi helyzetben bővülésre van szüksége".



"Az Európai Uniónak tennie kell azért, hogy az európai biztonság javuljon. Olyan biztonsági kihívásokkal nézünk szembe, amelyek az elmúlt évtizedek legjelentősebb biztonsági válságát alakították ki itt Európában. Ha az Európai Unió javítani akarja saját biztonságát, akkor bővülnie kell, és ennek a bővülésnek az iránya egyértelműen a Nyugat-Balkán" - húzta alá Szijjártó Péter.



A miniszter kifejtette, hogy azok, akik a Nyugat-Balkán szomszédságában élnek, tudják, hogy a térség instabilitása milyen komoly problémákat tudna okozni. "A térség stabilitása, nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődése nemzeti érdekünk, és az is világos, hogy a Nyugat-Balkánon az igazi stabilizáló erő Szerbia, ezért a szerb európai integráció, a szerbek európai uniós csatlakozása az egész nyugat-balkáni térséget stabilizálni tudja és fejlődési pályára tudja állítani" - magyarázta.



Leszögezte, hogy az Európai Uniónak most mindenképpen fel kell gyorsítania a tárgyalásokat Szerbiával. "Arra kérjük a cseh elnökséget, hogy ez alatt az elnökségi fél év alatt nyissunk meg nyolc új csatlakozási fejezetet, mert ez azt jelentené, hogy a 35 tárgyalási fejezetből 30 már nyitva lenne, tehát tudnánk érdemben haladni" - részletezte a külgazdasági és külügyminiszter.



Elmondta, "ha a szerb csatlakozási tárgyalások továbbra is olyan lassan zajlanak majd Brüsszel miatt, mint ahogyan most zajlanak, az évekkel nyújtaná meg a szerb csatlakozást, és az jelenleg senkinek sem érdeke".



Magyarország azt szeretné, ha az Európai Unió nem követne el egy újabb végzetes hibát, és felgyorsítaná a szerbek csatlakozási folyamatát - hangsúlyozta.