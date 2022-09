Koronavírus-járvány

Elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatják meg az új típusú Pfizer-vakcinát

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Elsőként az egészségügyi dolgozók emlékeztető oltására kezdik felhasználni a múlt héten Magyarországra érkezett új típusú Pfizer-vakcinát - közölték csütörtökön a koronavirus.gov.hu oldalon.



Azt írták, hogy jövő héttől már a lakosság számára is elérhetővé válik a vakcina a kórházi oltópontokon, illetve a pénteki oltási napokon időpontfoglalás nélkül is.



Az oltóanyag egyadagos és kizárólag emlékeztető oltásra kapott uniós engedélyt; eddig 109 ezer adag érkezett belőle Magyarországra - tették hozzá.



Emellett a kormányhivatalok felmérést végeznek az idősotthonokban is, hogy ott hányan szeretnének megerősítő oltást kapni.



Úgy folytatták, hogy az alapimmunizálást követő első és második megerősítő oltás továbbra is mindenkinek ajánlott, akik legalább négy hónapja kapták meg az előző oltásukat. A megerősítő oltás típusáról az oltóorvos dönthet - jelezték.



Közölték azt is, hogy Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az omikron miatt indított uniós beszerzésben. Ebből az idén 3 millió adag, 2023-ban pedig 6,5 millió adag - ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való - Pfizer-oltóanyag érkezhet.



A legutóbbi adatok alapján a beoltottak száma 6 417 307, a beoltottak 61 százaléka vette fel eddig a harmadik megerősítő oltást, és 338 689-en már a negyedik oltást is felvették - áll a közleményben.