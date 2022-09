Tragédia

Felmentették a nőt, aki L.L. Junior kisfia kezét fogta a baleset előtt

A bíró szerint ha történik egy tragédia, akkor annak nem feltétlenül van büntetőjogi felelőse. A nőt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták. 2022.09.14 18:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Törvényszék bűncselekmény hiányában felmentette P. Carmen Olíviát, aki a vád szerint L. L. Junior hároméves kisfiának a kezét fogta, mielőtt a gyerek lelépett egy autó elé a Füredi úton. A nőt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták - írta a 24.hu.



A zenész kisfia, Dávid 2019. augusztus 31-én hunyt el, amikor Zuglóban, a Vezér utca és a Füredi utca kereszteződésénél átszaladt a piroson a zebrán, és halálra gázolta őt egy autó.



A vádirat szerint a hároméves kisfiú és az édesanyja egy gyerekrendezvényre tartott egy nagyobb társasággal, amikor a borzalmas baleset történt. A kisfiú nem az anya, hanem barátnőjének, P. Carmen Olíviának a szoros felügyelete mellett (fogta a kezét) közlekedett. A nő tagadta a felelősségét.



Az ügyész szerint azért következett be a tragédia, mert P. Carmen Olívia nem fogta elég erősen a kisfiú kezét, miután a gyerek egyszer már megpróbált kiszaladni az útra.



A Fővárosi Törvényszék ugyanakkor felmentette a vádlottat, az indoklás szerint ugyanis nem megállapítható, hogy csak P. Carmen tartózkodott a kisfiú mellett és az ő mulasztása miatt következett be a halálos baleset. A sofőr felelőssége fel sem merült az eljárás során.



Az ítélet indoklásában elhangzott, születhet bármilyen döntés, a kisfiút már semmi nem hozza vissza. A bíró azt is megjegyezte, hogyha történik egy tragédia, akkor annak nem feltétlenül van büntetőjogi felelőse.



Az ügyész fellebbezést jelentett be a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében. A védelem tudomásul vette a döntést.