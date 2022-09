Média

Már ötvenezren váltottak korszerű mobiltelefonra az NMHH készülékcsere programjában

2022.09.13 00:30 MTI

Február óta már több mint ötvenezren cserélték le elavult mobiltelefonjukat modern, 4G- vagy 5G-képes eszközre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) készülékcsere programjában - közölte a médiahatóság kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint az NMHH azért indította el a programot, hogy a 3G-s készüléket használóknak lehetősége legyen a 3G-hálózatok kivezetése után is használni a mobilinternet nyújtotta előnyöket, valamint, hogy hozzájáruljon a lakosság által használt mobiltelefonok modernizációjához.



Az elmúlt hét hónapban már több mint ötvenezer elavult mobiltelefont cseréltek le, amelyek közel 60 százaléka a 3G-nél még korszerűtlenebb, 2G-képes eszköz volt. A készülékcserék mintegy 70 százaléka független forgalmazóknál, elektronikai áruházaknál valósult meg, a vásárlások 30 százaléka pedig a három nagy mobilszolgáltató bolthálózatában történt. Csaknem hatezren Budapesten vették igénybe a támogatást, a megyei rangsorban pedig Hajdú-Bihar megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Szabolcs-Szatmár megyében éltek a legtöbben a kedvezményes készülékvásárlás lehetőségével - ismertette az NMHH.



Felidézték, hogy a program július 18-tól megújult: a támogatási összeg 40 ezer forintra emelkedett, és megszűnt a 120 ezer forintos felső készülékvásárlási limit, a jogosultsághoz szükséges elvárt aktivitási időszakot pedig április 30-ig hosszabbította meg a hatóság. Mindennek köszönhetően számottevően emelkedett a benyújtott igények száma - jegyezték meg.



A közleményben kitértek arra is, hogy a folyamatot legkorábban elindító Magyar Telekom június 30-ig teljesen leállította 3G-hálózatát, a Vodafone és a Yettel pedig májustól kezdte meg a lekapcsolási folyamatot.



A 3G-hálózatok lekapcsolása azonban nem érinti azokat, akik csak hanghívásra, sms-küldésre használják a készüléküket, mert ezek a funkciók továbbra is működnek majd a 2G-hálózatokon - emelték ki.



A támogatási program részleteiről és frissített feltételeiről a Netrefel.hu edukációs weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.