Energiaválság

A napelemadó eltörlését sürgeti az LMP

Petíciót indít az LMP a napelemek után fizetendő termékdíj eltörlésére - jelentette be Érd alpolgármestere, a párt országos elnökségének tagja vasárnapi sajtótájékoztatóján.



Tetlák Örs az LMP közösségi oldalán közzétett felvétel szerint nehezményezte, hogy egy napelempanel után 2000-2500 forintot, tehát egy napelemes rendszer után több tízezer forintot kell termékdíjként kifizetni. Szerinte ez azért sem indokolt, mert a környezetvédelmi termékdíjat a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek miatt vezették be, ám a gumiabroncsokkal, hűtőfolyadékokkal, akkumulátorokkal ellentétben a napelem szinte teljes mértékben újrahasznosítható, ráadásul az egyik legjobb technológia a fosszilis és atomenergia kiváltására.



A napelemek elterjedése az energiaárak elszabadulása miatt különösen fontos, Magyarország a megújuló energiák hasznosításában amúgy sem áll jól - tette hozzá.



Tetlák Örs szerint ezért is "bűn a magyar gazdaság és a családok ellen" minden korlátozás, ami a napenergia hasznosítását nehezíti. Ösztönzése épp olyan fontos lenne, mint szigetelés- és nyílászáró-korszerűsítési pályázatokat megjelentetni - tette hozzá.



A petíciót az LMP internetes felületein fogják közzétenni.