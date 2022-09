Kormányinfó

Hatósági áras lesz a tűzifa - de csak így

Jövő héttől az erdőgazdaságoknál is lehet tűzifát venni, amelyre hatósági árat fog megállapítani a kormány - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten. Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy az energiaintenzív iparágakban támogatási programot indítanak.



A miniszter a Kormányinfón azt mondta, az erdőgazdaságok mindenkinek tudnak biztosítani tíz köbméter fát, ami egy háztartás téli fűtésére elegendő.



Szólt arról is, hogy szénprogramot is indítanak. A jelenlegi 50 ezerről akár 280 ezer tonnára is emelhető a kitermelés külszíni fejtés esetén, az ehhez szükséges lépéseket a következő napokban a kormány megteszi.



Gulyás Gergely a termelési láncok fenntartásával indokolta, hogy az energiaintenzív kis- és közepes vállalkozásoknak támogatási programot dolgoznak ki a gázra és a villanyra.



Megerősítette, hogy a távhő ára a lakossági fogyasztóknak nem változik. A kormány programot indít, hogy minden távhővel fűtő lakást mérőórával lássanak el - közölte a miniszter.