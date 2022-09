Illegális bevándorlás

Pénteken avatják az első határvadászokat

Pénteken alakul meg a Határvadász Ezred, az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.



Tájékoztatásából valamint a sajtóiroda meghívójából az is kiderül, az eseményt pénteken délelőtt 10.00 órakor tartják meg Budapesten, a Készenléti Rendőrség Kerepesi úti bázisán.



Orbán Viktor júliusban a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar kormány határvadász egységek felállításáról döntött. Ezt azzal indokolta, hogy az ukrajnai háború "nemcsak a gazdaságunkat, hanem a biztonságunkat is fenyegeti". Számos afrikai ország élelmiszerellátása veszélybe került, az élelmiszerválság miatt arra számítunk, hogy tovább nő a migrációs nyomás a déli határainkon - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: több százezer illegális migráns kelhet útra Magyarország és Európa irányába a következő hónapokban.



Utalt arra, hogy az illegális határátlépők száma megnőtt, fellépésük egyre erőszakosabb, sőt brutálisabb.



Ezért a magyar kormány úgy döntött, hogy megerősítjük a déli határainkat, és megvédjük az ott élő magyarok biztonságát - indokolta a határvadász egységek létrehozását Orbán Viktor.