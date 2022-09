Emberölés

Kiengedhetik a börtönből a Deutsch Tamás apósának meggyilkolásával gyanúsított férfit

B. Istvánt tavaly decemberben tartóztatták le, miután a gyanú szerint halálra késelte főbérlőjét, Deutsch Tamás apósát. 2022.09.05 12:16 ma.hu

Lezárult az elmeorvosi vizsgálata B. Istvánnak, akit az egykori csepeli labdarúgó, Lazsányi László meggyilkolásával gyanúsítanak - tudta meg az rtl.hu. Információik szerint a szakértők azt állapították meg, hogy a gyanúsított cselekvőképes, az elkövetéskor teljes mértékben beszámítható volt, és fel tudta mérni tettének súlyát is.



Az elmeorvosi vizsgálat eredménye azért különösen fontos, mert ha bűnösnek találják, akkor a róla készült szakvélemény befolyásolhatja a büntetés jellegét és mértékét is. Ha ugyanis azt állapították volna meg, hogy a gyanúsított nem volt beszámítható, akkor felmentésre is számíthatott volna, míg ha azt, hogy csak korlátozottan tudta felmérni a tettének a következményeit, akkor enyhébb büntetés várt volna rá. Miután épelméjűnek nyilvánították, bűnössége megállapítása esetén 10-15 évet, de akár életfogytig tartó büntetést is kaphat. Azt ugyanakkor biztosan figyelembe veszik majd, hogy büntetlen előéletű.



A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított esetében "büntethetőséget kizáró vagy korlátozó ok nem áll fenn".



B. Istvánt azzal gyanúsítják, hogy tavaly decemberben egy elszámolási vita következtében megölte Lazsányi Lászlót, a Csepel egykori labdarúgóját, Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő apósát. Az akkor 57 éves gyanúsítottat a rendőrök a Nánási úti tetthelyen elfogták, beismerő vallomást tett, de ezt később úgy módosította, hogy jogos önvédelemből ölt.



A férfi most még letartóztatásban várja a nyomozás végét, de a bíróság a szeptember elsejei ülésén szigorított, lakóhelyre korlátozott bűnügyi felügyeletet rendelt el.



Korábban ezt házi őrizetnek nevezték, azaz - ha a bíróság az ügyészség fellebbezése után is helybenhagyja ezt a végzést - B. István kijöhet a börtönből, de nem hagyhatja majd el azt az ingatlant, amelyet lakhelyéül megjelöltek. Az ügyészség fellebbezésében azt kezdeményezte, hogy hosszabbítsák meg a letartóztatást, végső döntés a napokban várható.