Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: szeptembertől nő a katonák illetménye

Szeptembertől nő a katonák illetménye, az emelés átlagosan 26 százalékot jelent, de állománykategóriánként eltérő - mondta a honvédelmi miniszter közösségi oldalán csütörtökön közzétett videóüzenetében.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: a kormány egy kiemelt mértékű illetményemelésről hozott határozatot, amely két lépcsőben, először ez év szeptemberétől, majd 2024 januárjától lesz a katonáknak kiutalva. Hozzátette: szeptember első napjával indul az az időszak, amire a katonák már a kiemelt illetményt fogják kapni.



A miniszter kiemelte: készenlétfokozást rendelt el, és kompenzálni kell a megnövekedett terheket, amit a változó biztonsági környezet jelent, továbbá növelni kell a katonák megbecsültségét.



Ez az illetményemelés jelentős mértékű, átlagosan is 26 százalékot jelent, de állománykategóriánként eltérő. A békéhez erő kell, a munkát folytatjuk - mondta videóüzenetében a miniszter.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf videóüzenetéhez azt írta: érettségivel nem rendelkező közkatona eddig 280 ezer forintot keresett, ez most 400 ezer forintra nő, az érettségivel rendelkező közkatona illetménye pedig 323 ezerről 415 ezer forintra nő. Altiszti állományban egy őrmester kicsivel több, mint 421 ezer forintot vihetett eddig haza, ez most 533 ezer forint - írta a miniszter. Hozzátette: a kezdő hadnagyok fizetése 468 ezerről 585 ezer forintra nő.