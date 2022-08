Közművek

Nem adja át az államnak a helyi vízszolgáltatót a pécsi önkormányzat

Nem adja át víziközmű vagyonát, vízszolgáltató cégét és a víziközmű-ellátással kapcsolatos alaptevékenységét az államnak a pécsi önkormányzat - közölte a helyhatóság az MTI-vel. A Fidesz városházi képviselőcsoportja szerint a döntéssel "pártpolitikai érdekek miatt kockára tették a pécsiek biztonságos vízellátását".



A pécsi helyhatóság az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, az önkormányzat "nem él a kormánynak azzal az ajánlatával, amely a gyakorlatban a teljes víziközmű vagyon, a szolgáltató cég és a víziközmű-ellátással kapcsolatos alaptevékenység átadását jelenti az államnak".



Magyarázatképpen közölték: az önkormányzat stratégiai fontosságú értékként tekint a pécsi közösség víziközmű vagyonára, a víziközmű-szolgáltatásra, valamint a szolgáltatást végző cégre, a Tettye Forrásház Zrt.-re, továbbá "fontosnak tartja az önrendelkezést, azt, hogy a helyi közösségnek fontos ügyekben a települések maguk hozhassanak döntéseket".



A kommünikében jelezték: a szaktárca ajánlata szerint amennyiben a helyhatóság augusztus 31-ig döntött volna az önkormányzati víziközmű tulajdon állam részére történő átruházásáról, a szolgáltató idei számviteli veszteségét az állam finanszírozta volna.



A közlemény szerint ugyanakkor kizárólag a víziközmű-szolgáltatás alaptevékenységét vette volna át az állam, a másodlagos tevékenységek, mint például az ivóvíz-kiszállítás, illetve a szippantott szennyvíz elszállítása és kezelése továbbra is önkormányzati feladat maradt volna.



"Pécs városa továbbra is inkább a korábban államosított javak újbóli önkormányzati tulajdonba adását szorgalmazza, semmint újabb vagyontárgyak, eszközök államosítását" - írták a közleményben, hozzáfűzve, hogy "az önrendelkezést és a hatékony helyi döntéshozatalt (...) a ma állami felügyelet alatt álló, de a helyi közösségeket szolgáló feladatok visszaadása, és azok finanszírozásának biztosítása szolgálná" - hívták fel a figyelmet a kommünikében.



A Fidesz önkormányzati képviselői közleményben reagáltak: szerintük a döntéssel újra óriási hibát követett el Pécs baloldali városvezetése, mert "rövidtávú pártpolitikai érdekek miatt kockára tették a pécsiek biztonságos vízellátását".



Úgy fogalmaztak: a kormányzat garanciát vállalt volna a szolgáltató hosszú távú gyarapodására és a szakszerű vízellátásra, ennek ellenére az önkormányzat úgy döntött, hogy inkább "a pécsiek pénzéből pumpálnak milliárdokat a víziközmű cégbe" (...) és azokat a "baloldali pártérdekeket kiszolgáló" személyeket fizetik, akik "a Tettye Forrásházban kulcspozíciókat töltenek be érdemi munka nélkül".



Leszögezték: a pécsi Fidesz mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a helyiek vízellátása biztos, szakértői kezekben legyen, "ahelyett, hogy egy szűk baloldali kör felelősségvállalás nélkül a zsebét tömje a pécsiek adó és vízdíj befizetéseiből" - olvasható a képviselőcsoport közleményében.