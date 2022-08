Illegális bevándorlás

Bakondi: naponta sok százan próbálnak átjutni a határon

Naponta sok százan próbálnak átjutni a déli határkerítésen, most többen vannak, mint 2015-ben, a migrációs válság kezdetén - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György szerint az utóbbi napokban jelentősen nőtt az illegális bevándorlók száma, mert a szorítja őket az idő: még azelőtt szeretnének az Európai Unióba jutni, hogy beköszöntene a hideg.



Emlékeztetett: kővel dobálták meg migránsok a büntetés-végrehajtás munkatársait és a határkerítés megerősítésén dolgozó fogvatartottakat a határzár szerb oldaláról hétfő délelőtt.



Hozzátette, hogy nem lehet már biztosítás nélkül munkát végezni a határkerítésénél az ilyen támadások miatt.



"Azt gondolom, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban ez a helyzet még akár jelentősen rosszabbodhat is" - fogalmazott Bakondi György, hozzátéve, hogy a hosszú távú megoldás a határvadászok képzése jelentheti.



A határvadászok bevetése tehermentesíti majd a Magyar Honvédséget, amelynek egyébként nem az az alapfeladata, hogy a határt őrizze - jelezte a főtanácsadó, azzal együtt, hogy az oda vezényelt rendőri erők egy részét is le kell váltani. A határvadászok szeptember végétől vehetik át a feladatokat - mondta.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy a határsértők száma meghaladta idén eddig a 156 ezret, míg tavaly ugyanebben az időszakban 65 ezer volt ez a szám. Ugyanakkor 1177 embercsempész ellen indult eljárás, míg tavaly 600-at fogtak el - fűzte hozzá.