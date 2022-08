Újabb nagy találkozás

Mexikói szappanoperasztárral találkozott Novák Katalin

Mint ismeretes, Novák Katalin a Vatikánba látogatott, ahol a katolikus egyházfő magánaudencián fogadta. A köztársasági elnök beszámolója szerint Ferenc pápát meglepték a magyar családpolitika eredményei, hogy megduplázódott a házasságkötések és felére csökkent az abortuszok száma.



Novák Katalin az egyházfővel való találkozása után a 1990-es évek mexikói szappanoperasztárjával, Eduardo Verasteguivel is találkozott, aki két telenovellában is játszott, melyek Magyarországon is ismertek: a Sonadoras - Szerelmes álmodozók és az Acapulco szépe sorozatban.



A színész két közös képet is megosztott közösségi oldalán Magyarország köztársasági elnökével - írja az Index.



A közösségi oldalán a színész magát emberi jogi aktivistaként nevezte meg, és a magyar köztársasági elnök mellett Donald Trumppal és számos politikussal osztott meg közös képet. Novák Katalinról dicsérő szavakat írt.



"Örömömre szolgált, hogy Rómában üdvözölhettem Novák Katalint, és hogy beszélhettem vele az országainkat kölcsönösen érintő kérdésekről. Köztük a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott gyermekkereskedelem fájdalmas valóságáról a Movimento Viva Mexico jótékonysági szervezet bűncselekmények ellen rendezett körútján. Gratulálok Novák Katalin kiváló munkájához, amelyet az élet és a család érdekében Magyarországon végez" - írta Eduardo Verastegui az Instagram-oldalán közzétett bejegyzéséhez.