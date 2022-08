Önkormányzat-főváros

Reagált a Várkapitányság, miért vágnak ki 54 fát a budai Vár mélygarázsához

A budai Vár felújítása részeként megújuló nyugati kertekben az öreg, beteg, kártékony és invazív gyomfák helyére új, értékes és nemes példányokat ültetnek - közölte a Várkapitányság kommunikációs irodája pénteken az MTI-vel.



A Várkapitányság közleményben reagált V. Naszályi Márta (Párbeszéd), az I. kerület polgármestere pénteki sajtótájékoztatójára, amelyben a kerület vezetője arról beszélt, hogy a vári kormányzati mélygarázs építése miatt 54 fát vágnak ki a budai Várban, szabadon használható zöld területet vesznek el a lakóktól és veszélyeztethetik a vár mélyén levő barlangpincerendszert is.



A Várkapitányság azt írta, hogy a nyugati kertek megújításáról már többször tájékoztatták polgármestert és a Várban élőket, a témáról szóló lakossági fórumon részletesen is ismertették elképzeléseiket. "Végleges terveinket a lakókkal és az önkormányzattal együtt, közösségi tervezésben alakítottuk ki" - rögzítette a kommüniké.



A részleteiről azt közölték, hogy a történelmi hagyományoknak megfelelően a Fehérvári rondellára látogatókat zömében invazív gyomfákkal benőtt, lepusztult terület helyett mindenki számára nyitott közpark és egy rendezett szőlős- és gyümölcsöskert fogadja majd akadálymentes sétautakkal, árnyas pihenőhelyekkel, egy világvárosi kert családias hangulatával.



Mint kiemelték, a nyugati kertek zöldebbek lesz.



"Hetven gyümölcsfát ültetünk, több mint 7000 négyzetméter zöldfelületet varázsolunk újjá, amelynek így a nagysága és a minősége is jelentősen javulni fog" - sorolta a kommüniké.



A terület zöld rehabilitációjakor minden lehetséges esetben az egészséges és értékes fákat átültetjük - olvasható a közleményben, amely kitért arra is, hogy a megújuló terület karbonelnyelő képessége is jóval nagyobb lesz a mostaninál.



"Így nemcsak a városrész levegője lesz tisztább, hanem a budai Vár mikrokörnyezetének zöldítéséhez is hozzájárulnak a munkálatok" - összegzett a Várkapitányság.



A megújuló terület alatti új várgarázsban a másik kettőhöz hasonlóan bárki tud majd parkolni, a Várban élők és az ott dolgozók is, így a környéken lakók számára mérséklődik az autók okozta terhelés - tartalmazza a közlemény.

A vári kormányzati mélygarázs építése miatt 54 fát vágnak ki a budai Várban, szabadon használható zöld területet vesznek el a lakóktól és veszélyeztethetik a vár mélyén levő barlangpincerendszert is - mondta V. Naszályi Márta (Párbeszéd), az I. kerület polgármestere pénteken, a területen tartott sajtótájékoztatón.



A polgármester elmondta: a fejlesztésért felelős Várkapitányág semmilyen információt nem ad ki a vár nyugati lejtőjére tervezett építkezésről. Így a véletlenen múlott, hogy két napja az önkormányzat értesült Budapest Főváros Kormányhivatala egy éve kiadott engedélyéről 54, köztük 36 teljesen egészséges fa kivágására.



A fakivágásokra egy a Nemzeti Hauszmann Program keretében épülő, 300 férőhelyes mélygarázs építése miatt van szükség - mondta.



Véleménye szerint azért csak 300 férőhelyes a tervezett garázs, mert ahhoz még nem kell környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni. Nem is készült tanulmány, így senki nem tudja megmondani, hogy milyen hatással lesz a mélygarázs a vár mélyén lévő védett barlangpincerendszerre.



Az azonban biztos - folytatta a polgármester, hogy a jelenleg a területen lévő pihenőpark megszűnik, helyére éjszakára bezáró szőlő- és gyümölcsültetvényt terveznek.



Ismertette: sok fát már kivágtak, a napokban és egy későbbi időszakban pedig újabbakat vágnak ki.



Azt is elmondta: péntek reggel sikerült megakadályozniuk egy fa kivágását, vállalva, hogy az önkormányzat bevizsgáltatja a nagy nyárfát és elvégzi a szükséges faápolási kezelést.



V. Naszályi Márta reményét fejezte ki, hogy a többi fát is sikerül megmenteniük, és a kormány elveti a vári mélygarázs tervét.



Szabó Rebeka, a Párbeszéd társelnöke kiemelte: joggal vált ki felháborodást, hogy a kormány kiemelt beruházása miatt egészséges fákat is ki akarnak vágni a budai Várban, ráadásul a helyi emberek megkérdezése, sőt, a helyi önkormányzat és polgármester tudta és beleegyezése nélkül.



Mindezt ráadásul egy mélygarázs építéséért teszik, amivel nem elég, hogy pusztítják a zöld területet, de még plusz autóforgalmat is vonzanak a várba.