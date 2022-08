Társadalom

ÁSZ: gondot okozhat, ha túl sok nőnek van felsőfokú végzettsége

A nők felsőoktatási túlreprezentáltsága megnehezíti ugyanis a pártalálást, illetve a termékenység csökkenésének kockázatához vezethet. 2022.08.25 15:07 ma.hu

Az Állami Számvevőszék elemzése megállapítja, hogy 2010-2021 között minden évben több nő nyert felvételt a felsőoktatásba, mint férfi. Ráadásul a férfi hallgatók sokkal nagyobb arányban morzsolódnak le, és a gimnáziumokba is több lány jár - írják.



A felsőfokú végzettség pedig a nők házasságának valószínűsége és ezzel a gyerekvállalás esélyét is csökkenti, ezért a kutatók szerint olyan oktatási stratégiára van szükség, amely a sikeres önálló felnőttkori életvezetésre készít fel.



Így indokoltnak tartják a jelenség következményeinek mélyebb kutatását és az eredmények függvényében intézkedések meghatározását - jelentik ki.



A 700 szülő és pedagógus részvételével, az országgyűlési választás ideje körül lebonyolított reprezentatív kérdőíves kutatás során arra kerestek választ, hogy a hazai oktatási rendszer egyenlő esélyeket biztosít-e a fiúknak és a lányoknak, illetve milyen szerepet játszik a folyamatban a pedagógus szakma elnőiesedése. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a válaszadók szerint a hazai közoktatás előnyben részesíti-e a nőies tulajdonságokat és emiatt sérülhet-e a nemek közötti esélyegyenlőség.



A téma az ÁSZ kutatói szerint azért különösen fontos, mert az elnőiesedő oktatás "nem csupán az ország versenyképességére lehet hatással, de az iskolarendszer társadalmi mobilitást előmozdító szerepét is negatív irányban befolyásolhatja".