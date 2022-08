Állati

Kubai amazonpapagájok keltek ki a Szegedi Vadasparkban

Fotó: Szegedi Vadaspark

Kettő kubai amazon (Amazona leucocephala) kelt ki a Szegedi Vadasparkban, a nagyjából tízhetes papagájokat már a látogatók is megleshetik - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.



A vadasparkban számos ritka, dél-amerikai papagájfajjal találkozhatnak a látogatók, köztük a legnagyobb feltűnést - már csak hangjukkal is - az arák keltik. Az amazonpapagájok - bár csak közepes méretűnek számítanak - nem kevésbé színes és érdekes madarak.



A kubai amazonpapagáj kifejezetten állatkerti ritkaságnak számít, az európai állatkertekben a nemzetközi adatbázis szerint mindössze ötven-hatvan egyedét tartják. Közülük egy költőpár Szegeden él, és már másodszor fordul elő, hogy fiókát nevelnek. A két kubaiamazon-fióka június elején kelt ki tojásából, és a napokban kezdtek el kijárni a költőodújukból, így már a látogatók is megleshetik őket.



Kezdetben a két fióka közül az egyik jóval bátrabb volt, a másik még csak a fejét dugta ki időnként, neki még össze kellett szedni a bátorságát ahhoz, hogy a tengerimalac társbérlőkkel megosztott röpdét felfedezze.



A 32 centi magas kubai amazonpapagájok testének nagy része zöld, homlokuk fehér, torkuk élénkpiros, hasuk alsó része borvörös, alsó szárnyfedőtollaik halványzöldek. A nevükben szereplő sziget mellett még a Bahamákon és a Kajmán-szigeteken élnek, az utóbbi hivatalos madarává választották.



A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint a fajnak legfeljebb 27 ezer egyede élhet már csak vadon, számuk folyamatosan csökken. Az élőhelyének elvesztése és a díszmadár-kereskedelem egyaránt veszélyezteti. Többnyire kisebb csapatokban vagy párban élnek, elsősorban a mangroveerdőket kedvelik, ahol magokkal, gyümölcsökkel és virágokkal táplálkoznak.



A Szegedi Vadasparkban 2017-ben állt össze egy pár. Először a hím érkezett meg, amikor a hatóságok elkoboztak és az állatkertben helyeztek el egy illegálisan tartott példányt, majd Németországból érkezett mellé egy tojó. A pár első két fiókája a Nyíregyházi Állatkertbe került, a mostani két fióka is majd egy másik állatkertbe fog költözni idővel, de őszig még meg lehet lesni az amazonok családi életet Szegeden.