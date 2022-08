Augusztus 20.

Origo: súlyosan tévedett az OMSZ augusztus 20-ával kapcsolatban

Téves volt az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése, ami alapján az Operatív Törzs az augusztus 20-ai tűzijáték elhalasztásáról döntött - írta az Origo.hu vasárnap.



Az OMSZ 80-90 százalékban jelzett a tűzijáték idejére esőt, nagy széllökéseket, de egyik sem következett be - írta a lap.



A cikkben felidézik: szombaton kora reggel, a tisztavatás után az OMSZ többek között azt közölte, hogy több alkalommal is záporok, zivatarok érhetik el Budapestet, a zivatarok jellemző kísérő jelensége felhőszakadás lehet, a jégeső és a viharos széllökések kevésbé lesznek jellemzőek.



Az OMSZ még az operatív törzs döntése előtt, - amelynek döntését 13 óra után közölték - többek között ezt írta: "az esti órákig több hullámban várható további konvektív (záporos, zivataros) csapadék kialakulása a főváros környékén", a legerősebb széllökések erőssége 25-30kilométer/óra között valószínű.



Ezután döntött úgy az operatív törzs, hogy elhalasztják a szombat estére tervezett tűzijátékot - idézi fel az Origó.



"Nem is tehetett mást, hiszen a legfontosabb az emberek biztonsága - elég emlékezni a Gyurcsány-kormány 2006-os tűzijátékára, amikor az óriási viharban megtartották, öt ember meghalt, és többszázan megsérültek" - állapítja meg a cikk szerzője.



Szombaton az OMSZ még további figyelmeztetéseket is küldött, habár késő estére teljesen világossá vált, hogy az előrejelzett vihar nem érkezik meg. Azaz, még néhány órával a tüzijáték előtt is az OMSZ esőt és vihart jósolt. "Azonban nem jött vihar, nem jött eső, viszont az OMSZ téves előrejelzése miatt a tűzijátékot el kellett egy héttel halasztani" - áll az Origo.hu cikkében.