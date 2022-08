Augusztus 20.

Gulyás: Magyarország születése sikertörténet

Magyarország születésnapján sikeres születéstörténetet ünneplünk, hiszen Szent István alkotása egy évezred után is élő egység - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten.



Gulyás Gergely az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen azt mondta, az évezredes múlt előnye, hogy mindarra felkészít bennünket, ami a jövőben történhet, hiszen sikerült már túlélni a tatár, a török és a szovjet megszállást, Trianont, és azokat az időket is, amikor az ország sorsáról nem Magyarországon döntöttek.



Mindezek alapján jó okunk van remélni, hogy a jelen akadályait is sikerrel vesszük majd - emelte ki.



Márai Sándor írót idézve azt mondta, a megmaradás kulcsa a méltányosság, a türelem és az arányérzék. Ez mindig így volt, és különösen fontos ez napjainkban, amikor komoly válságokkal nézünk szembe - hangoztatta a miniszter.



Gulyás Gergely arról beszélt, hogy senki nem él önmagában és önmagának, minden, amit teszünk, hatással van a környezetünkre. Igaz ez első királyunkra is, akinek 40 éves uralkodása alatt nagyot fordult a világ, de élete műve és öröksége ez az ország, a keresztyén hit meggyökerezése, amelyből "ezeréves kultúránk kinyílt", és az állam, amely keretet ad a nemzet életének.



Szent István megalkotta a vármegyéket, amelyek ezer esztendeje szolgálják a helyi közösségeket, jogrendje és első törvénykönyve ma is mintaként szolgál, intelmei örök iránymutatást jelentenek, és a mai értelemben vett európai együttműködés előképe is az ő öröksége - sorolta a miniszter.



Gulyás Gergely a díjazottakat méltatva azt mondta, az állami ünnepen számba vehetjük, hogy milyen sokaknak milyen sokat köszönhetünk. A munka, amelyet a hétköznapok csendjében elvégeztek, közös örökségünk és büszkeségünk része. A kitüntetetteknek megköszönte, hogy erősebbé tették az országot és gazdagabbá a magyarokat.



A rendezvényen - Novák Katalin köztársasági elnök által adományozva - a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át.



A Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Dobos Menyhért László, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, míg Siklósi Beatrix újságíró, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.