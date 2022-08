Illegális bevándorlás

Bakondi: idén eddig 145 ezer határsértőt fogtak el

Idén eddig 145 ezer határsértőt fogtak el, míg tavaly az azonos időszakban ez a szám 57 ezer volt; az elfogott embercsempészek száma meghaladja az ezret - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



"Azt látjuk, hogy a hozzánk vezető úgynevezett balkáni útvonalon is igen jelentős a létszámbeli növekedés" - fogalmazott Bakondi György.



Hozzátette, hogy Törökországba folyamatosan érkeznek az emberek Szíria és Irán felől, majd onnan Görögországba és Olaszországba próbálnak mind a tengeri, mind pedig a szárazföldi útvonalakon eljutni.



A főtanácsadó szerint míg korábban főként szírek és afgánok érkeztek, ma már nagy számban jönnek indiaiak, pakisztániak, nepáliak és tunéziaiak.



Bakondi György arról is beszélt, hogy a határsértők esetenként erőszakosan lépnek fel a hatóság munkatársaival szemben, és változatos módszerekkel próbálnak átjutni - embercsempészek segítségével - a határon.



Felidézte, hogy a kormány döntése nyomán megkezdődött a hatérkerítés megerősítése éppen azért, hogy a létrás áthatolást megakadályozzák. Ugyanakkor bővítik a kerítést Hóduna térségében és létrehozzák a határvadász egységeket is, amelyekbe már toborozzák az embereket - sorolta Bakondi György.



Rámutatott, hogy több embercsempészbanda is tevékenykedik térségben, amelyeket csak széleskörű nemzetközi együttműködéssel lehet felszámolni.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy Ukrajnából naponta 10-13 ezer menekült érkezik Magyarországra; az orosz-ukrán háború kezdete óta 885 ezren lépték át a magyar határt - tudatta.