Ukrajnai háború

Menczer: a Gazprom megkezdte a már leszerződött mennyiségek feletti gázszállítást hazánknak

Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok miatt Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe. 2022.08.13 18:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gazprom péntek reggel megkezdte a már leszerződött mennyiségek feletti gázszállítást Magyarországnak - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.



Az államtitkár a szombati bejegyzésben azt írta, a Magyarország szomszédságában zajló háború és az arra adott szankciós válaszok miatt Európa súlyos energiaellátási válsággal néz szembe.



A drámai földgázár-emelkedés ellenére a kérdés ma már elsősorban nem is az, hogy mennyibe kerül a gáz, hanem az, hogy lesz-e elég a téli időszakra - hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.



A politikus hangsúlyozta, hogy Magyarország élen jár a gáztárolók fogyasztásarányos töltöttsége területén. A 32 százalék feletti szint normális időkben elegendő is lenne - különösen, hogy az európai átlag 20 százalék alatt van - de most sajnos nem normális időket élünk, így abszolút biztosra kell mennünk - fogalmazott. "Ezért döntött korábban úgy a kormány, hogy a már leszerződött mennyiségeken felül még mintegy 700 millió köbméter földgázt kell beszerezni" - tette hozzá az államtitkár.



"A mai európai piaci viszonyokat ismerve egyértelmű, hogy ekkora mennyiség beszerzése oroszországi források nélkül lehetetlen, ezért Szijjártó Péter miniszter a közelmúltban Moszkvában folytatott tárgyalásokat, amelyeket több kereskedelmi egyeztetés követett. Ezek megállapodáshoz vezettek, amelyek nyomán a Gazprom tegnap reggel megkezdte a már leszerződött mennyiségek feletti szállítást. Első ütemben augusztus végéig naponta 2,6 millió köbméter pluszmennyiség érkezik délről a Török Áramlat vezetéken keresztül, a szeptemberi ütemtervről pedig már zajlanak az egyeztetések" - ismertette Menczer Tamás.



"Magyarország kormányának kötelessége biztosítani az ország biztonságos földgázellátását, s ezen kötelességünket teljesítjük is" - áll a bejegyzésben.

Azért drága a gáz itthon, mert szándékosan drágábban veszi Magyarország az oroszoktól, mint a tőzsdei ár?

Három hónapja Oroszország szokás szerint az irányadó tőzsdei árnál is drágábban mérte a fűtőanyagot Magyarországnak - számította ki a Népszava a külkereskedelmi adatokból.



Májusban az irányadó, két hónappal korábbi tőzsdei árnál 6 százalékkal drágábban, egyszersmind rekordösszegért, ezer köbméterenként átlag 1364 euróért vettük a gázt az oroszoktól - írja a lap.



Becslésük szerint a tavaly októbertől hatályos új magyar-orosz gázszerződés szerinti árunk a Ttf-nek nevezett, Európában irányadó, holland gáztőzsde két hónappal korábbi átlagához igazodik.

A gazdaság és az üzleti élet legfrissebb hírei a Napi.hu hírlevelében.

Ötödár?



Ahhoz képest, hogy korábban arról volt szó, hogy ötödáron kapjuk a gázt, az oroszok februárban a piaci árnál 30 százalékkal drágábban adták azt.



A lap számításai szerint a májusi, orosz gáztarifánk viszonyítási alapjának tekinthető, márciusi Ttf 1282 eurón állt, ami tehát szűk száz euróval alacsonyabb az oroszok által ez alapján nekünk kiszámlázott összegnél. Egyébként mindkét érték brutális, körülbelül 60 százalékos emelkedés az azt megelőző hónaphoz képest.



Az oroszok 2017 vége óta számításaik szerint átlag 7,8 százalékos felárral dolgoznak.



A KSH-adatok alapján végzett becslés szerint egyébként az MVM szintén rekordösszeget, 506 forintot fizetett a gáz minden köbméteréért az oroszoknak. A szintén közölt forgalmi adatokkal felszorozva arra jutott a Népszava, hogy az állami gáznagykereskedő májusban 56 milliárd forinttal – 30 százalékkal – többet fizetett a „rezsicsökkentés biztosítékának” nevezett gázért, mintha ugyanakkor, ugyanannyit a holland tőzsdén vett volna meg.