Demonstráció

Az Agrárminisztériumnál tüntettek a fakivágás ellen

Az Agrárminisztérium épületénél tüntetett pénteken este az LMP, erdeink tarvágását lehetővé tevő kormányrendelet ellen tiltakozva.



Azt üzenjük a kormánynak, hogy el a kezekkel az erdőktől! - kezdte beszédét Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt társelnöke, azt követelve, vonják vissza az "őrült rendeletet", amely erdők tarvágását, elpusztítását teszi lehetővé.



Arról beszélt, hogy napjainkban egyre súlyosabbak a klímaválság következményei, az ország közepe és keleti része már félsivatagossá vált, ezt a folyamatot súlyosbítja tovább ez a kormánydöntés.



Hangsúlyozta: a jelenlegi kétmillió hektárnyi hazai erdő hatszorosára volna szükség a klímasemlegesség eléréséhez. Ha nem lesz erdő, előbb-utóbb mi sem leszünk - fogalmazott, megjegyezve, a kormány által tett lépések miatt "biztos, hogy semmilyen klímacélt nem fogunk elérni".



Keresztes L. Lóránt (LMP), az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke azt mondta, hogy gyermekeink és az unokáink jövője a tét az általa sok ezresnek nevezett, a szervezők által ötezresnél nagyobbnak becsült tömeg előtt.



Hangoztatta: szembesíteni kell a kormányt cselekedeteinek következményeivel, hiszen a "gyalázatos erdőirtó rendelet egyenértékű a természetpusztítással".



A válságok már egymásba érnek, a bőrünkön érezzük a klímaváltozást - jelentette ki a politikus, aki szerint a kormány "kiiktatta a természetvédelmet Magyarországon".

Megjegyezte, tudósok és környezetvédők mellett polgármesterek, köztük kormánypártiak is felszólaltak már a kormányrendelet ellen.



Ha a kormány nem látja, miként kell cselekedni, akkor nekünk kell kikényszerítenünk ezeket a lépéseket - fogalmazott, felvetve, hogy megtehetik ezt akár egy, minden pártpolitikai különbséget félretevő nemzeti mozgalom révén is. Arra szólította fel Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy álljon ki a nemzeti értékek elpusztítása ellen



Ungár Péter, az LMP frakcióvezetője a megmozduláson arról beszélt, klímaváltozás a világon mindenhol van, az nem Orbán Vitor hibája, "az viszont Orbán Viktor hibája, hogy olyan kormányunk van, amelyik nem készít föl a klímaváltozás hatásaira, és ami miatt semmit nem teszünk a klímaváltozás hatásainak mérsékléséért".



Hangsúlyozta: a kormányzat nem cselekedett időben az energiahatékonyság fokozására, "most pedig ki akarják vágni a védett erdeinket".



Ungár Péter kiemelte: a tiltakozók meg fogják akadályozni a százezreket felháborító természetrombolást, fizikai jelenléttel, kordonokkal, országszerte létrehozott helyi csoportok révén.



Baranyi Krisztina, Ferencváros ellenzéki polgármestere a rendezvényen arról beszélt: a jövőről szól ez a megmozdulás, hiszen egyszerre természetvédelmi, egészségügyi és gazdasági érdekünk az erdők megóvása.



A tüntetés befejezéseként a résztvevők átvonultak a közeli Kossuth térre, hogy ott néma demonstrációval juttassák kifejezésre tiltakozásukat.