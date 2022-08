Belpolitika

Jakab Péter kilép a Jobbikból

A Jobbik volt elnök-frakcióvezetője Gyöngyösi Márton Jobbik-elnöknek küldött válaszában jelentette be kilépését. Azt is világossá tette, hogy mandátumát viszont megtartja. 2022.08.11 19:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jakab Péter azt írta Gyöngyösi Mártonnak, hogy azokat a vádakat, amelyeket Gyöngyösi megfogalmazott vele szemben, "a Fidesz szokta megfogalmazni".



"Ha az az új jobboldali politika, hogy úgy beszélsz, mint a Fidesz, az soha nem lesz az én politikám" - tette hozzá Jakab Péter, aki felidézte: Gyöngyösi elnökké választása után arra kérte őt, távozzon a frakció éléről is, és maradjon csendben. "A Fidesznek biztos, hogy ez az elvárása felém, de hogy neked is? Azt mondtad, a politikám nem illik a Jobbik politikájába, és egyébként sem most kell harciasnak lenni, hisz béke van, a fű se nő, és egyébként se érdekel most senkit a politika. Lehet, hogy a tied nem, Marci, de ott is elmondtam neked: amikor az ország a legnagyobb megélhetési válságát éli, én nem maradhatok csendben" - folytatta Jakab Péter.



"Utólag persze nekem is eszembe jut az az ellenzéki körökben terjedő szóbeszéd, hogy Rogán megüzente az ellenzékbe beépült embereivel, hogy maradjunk csendben, meg ne próbáljuk kihasználni a válság miatti elégedetlenséget. Nem tudom Marci, hogy te Rogán embere vagy-e, csak azt, hogy csendet kértél tőlem. Megjegyzem, a béke érdekében az utóbbi időben már nem szólaltam fel a parlamentben és a tüntetéseken sem. De neked ez sem elég. Ma a leveledben már szélsőbalos proletár őrjöngésnek nevezted azt, ahogy beszélek" - tette hozzá a Jobbik volt elnöke.



"Marci! Az emberek az utcán, a boltban, a piacon, a pályaudvaron, a hétköznapi életben sokkal keményebben beszélnek a Fideszről, mint én. Nyilván ezt neked a messzi Európai Parlamentből nehéz elképzelni, de hidd el, én az emberek között vagyok nap, mint nap. Tudom, mit mondanak, és meg is értem az elkeseredettségüket. Hangot is adok neki. Hogy neked ez a stílus nem tetszik, túlélem. Az viszont minden határon túlmegy, hogy a szavazóimat a nyílt leveledben ország világ előtt hőbörgő hordának nevezed. Ezt a leghatározottabban visszautasítom. A szavazóim nem horda, hanem elkeseredett magyarok, melósok, kisnyugdíjasok, tanárok, ápolók, és sokan mások, akik vesztesei ennek a rezsimnek. Őket nem sértegetni kell, ahogy azt a Fidesz szokta, hanem támogatni, segíteni minden eszközzel. Én az ő pártjukon állok. A nép pártján. Ez ma a Jobbikban úgy látszik bűn" - tette hozzá Jakab Péter.

"Te a Jobbik új elnökeként ma választás elé állítottál: ha maradok a nép pártján, ha továbbra is nyersen, őszintén, karcosan akarok kiállni a válság vesztesei, az Orbán-rezsim károsultjai mellett, akkor nincs helyem a Jobbikban. Nos, Marci, akkor nincs helyem a Jobbikban. Ha a nép és a Jobbik között kell választanom, nem kérdés, melyiket választom. Kedves Marci, az utolsó kívánságodat ennek megfelelően teljesítem. Választok. Ezennel kilépek a Jobbikból, független képviselőként pedig maradok a nép pártján pont úgy, ahogy eddig: nyersen, karcosan, de mindig őszintén. A Jobbik feladhatja, én soha!Vesszen a kormány, győzzön a nép!" - zárta sorait Jakab Péter.



A Jobbik jelenlegi elnöke előzőleg hosszas posztban emlékezett vissza elődjének politikai karrierútjára. Mint írja, "a 2018-as vereség után Te voltál az az ember, akit látva sokan éreztük úgy, hogy megtaláltuk azt a politikust, aki végre győzelemre vezetheti közösségünket."



Arra is kitért, hogy "elnökséged első pár hónapja alatt a Jobbik újra erőre kapott, Orbán Viktor pedig egy igazi kihívóval kellett, hogy szembenézzen." Majd hozzátette, "menet közben megváltoztál". Ezt pedig abban látja Gyöngyösi, "egyetlen tanácsadód által megalkotott buborékodba zárkóztál, amelyben a népszerűséget Facebook-lájkokban mérik. A szakmai kérdések elől menekülni kezdtél, és csak azokra hallgattál, akik azt mondták, hogy mindent jól csinálsz."



Végül kitért arra, hogy a Jobbik odáig jutott Jakab Péter vezetése alatt, hogy a 2022-es választáson egyetlen egyéni országgyűlési képviselői helyet sem szerzett meg.