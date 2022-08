Rezsicsökkentés csökkentés

Párbeszéd: a szemétdíj lehet a következő rezsibomba

A Párbeszéd szakpolitikusa szerint a szemétdíj lehet a következő "rezsibomba", ezért a kormányzatnak mihamarabb nyilatkoznia kell arról, hogy tervez-e díjemelést az elszállítás koncesszióját elnyerő Mol, illetve kikerülhet-e ez a szolgáltatás a rezsivédett körből.



Csütörtöki online sajtótájékoztatóján Szabó Zsolt, a párt önkormányzatokért felelős elnökségi tagja, Dunaújváros alpolgármestere arról beszélt: "az Orbán-kormány hazug és felelőtlen politikájának köszönhetően Magyarországon elszabadult a rezsibomba", az áram és a gáz után a szemétszállítás díja is megugorhat.



Hozzátette, a korábban az önkormányzati kézben jól működő szolgáltatást előbb a "nemzeti kukaholdingba" szervezte ki a kormányzat, majd koncesszióba adta 35 esztendőre az évi ötmillió tonna lakossági szilárd hulladék begyűjtését, kezelését.



A Párbeszéd politikusa azt szorgalmazta, hogy az önkormányzatok kapják vissza ezeket a feladatokat és a jogköröket, a Mol pedig "csak a finanszírozásban működjön közre", hiszen eddig sem az volt a probléma, hogy nincsen, aki ellátja ezeket a feladatokat, hanem a pénzügyi háttér okozott gondot.



Szabó Zsolt is azt is felvetette: kezdjen egyeztetésbe az önkormányzati szövetségekkel a Mol annak érdekében, hogy a koncessziós időszak kezdete után is a lehető legjobb szolgáltatást kapja a lakosság, valamint juttassák érvényre a környezeti fenntarthatósági szempontokat is.