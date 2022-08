Rendőrség

Sziget - Bűnmegelőzési pontot működtet a fesztiválon a BRFK

A rendőrség mindent megtesz a Sziget fesztiválon szórakozók és a környéken élők biztonságáért - jelentette ki Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának vezetője szerdán Budapesten.



Ennek érdekében bűnmegelőzési és balesetmegelőzési pontot állítottak fel a fesztivál területén, illetve egyenruhás rendőrök és civil ruhás nyomozók teljesítenek szolgálatot a Hajógyári-szigeten, a sziget körüli vizeken és a közlekedési csomópontokon egyaránt - közölte a bűnmegelőzési ponton megtartott sajttájékoztatón Fülöp Gergely.



A bűnmegelőzési és balesetmegelőzési ponton olyan rendőrök teljesítenek szolgálatot, akik több idegen nyelvet beszélnek - tette hozzá.



Mint elmondta, a bűnmegelőzési ponton különböző játokokkal és balesetszimulátorral várják az érdeklődőket. Meghirdettek egy "szelfizz a rendőrrel" elnevezésű játékot is. Ennek keretében, ha bárki a Sziget területén készít egy szelfit egy rendőrrel és azt bemutatja, akkor ajándékot kap.



Ugyanakkor, határvadász toborzó pontot is üzemeltetnek a BRFK "standján", ahol augusztus 11-én és 12-én, naponta 10 és 14 óra között tudnak tájékoztatást nyújtani a határvadász foglalkozás iránt érdeklődőknek.



Szintén a bűnmegelőzési ponton érhetőek el az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai, akik minden nap 13 óra és 19 óra között tudnak segítséget nyújtani az ügyintézésben azoknak a külföldieknek akik elhagyták az okmányaikat.



Fülöp Gergely felhívta a fesztiválozók figyelmét arra, hogy a sátrakban ne hagyjanak értékeket, lehetőség szerint az értéktárgyakat a fesztivál területén rendelkezésre álló úgynevezett lockerekben, zárható dobozokban helyezzék el.



Feljelentést a III. kerületi rendőrkapitányságon lehet tenni, a bűnmegelőzési ponton a rendőrök útbaigazítják, térképpel segítik a károsultakat.



Hangsúlyozta, hogy a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának egy 8,5 méteres hajója a sziget körül cirkál a nap 24 órájában. Szükség esetén pedig jet-skis rendőrök percek alatt a bajbajutottak segítségére tudnak sietni.



A BRFK-n kívül a Készenléti Rendőrség és a Polgárőrség is részt vesz a terület biztosításában - mondta Fülöp Gergely.



Kérdésre válaszolva közölte, hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján a Szigeten a kisebb vagyon elleni bűncselekmények a jellemzőek, illetve a kábítószerrel, pszichoaktív anyaggal visszaélések.



Ezért most is ezek elhárítására koncentrálnak a leginkább - magyarázta az osztályvezető.