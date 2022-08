Gazdaságfejlesztési miniszter

Nagy Márton szerint a Bankszövetség félrevezetően kommunikál az agrárhitel-moratóriummal kapcsolatban

Amennyiben a bankok időben eleget tettek volna a szektort érintő problémák banki kezelésének, akkor a hitelmoratórium intézményének felállítására nem lett volna szükség a múltban sem és most sem.

A Bankszövetség félrevezető kommunikációt folytat az agrárhitel-moratóriummal kapcsolatban - szögezte le a gazdaságfejlesztési miniszter az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Nagy Márton közleménye emlékeztet: a szélsőséges időjárás okozta mezőgazdasági károk miatt a kormány rendkívüli kármentesítő intézkedéseket vezetett be, köztük a hiteltörlesztési moratóriumot az arra rászoruló mezőgazdasági vállalkozások számára. A hitelmoratórium lehetővé teszi, hogy a bajba jutott mezőgazdasági szereplők 2023 év végéig felfüggesszék hiteleik törlesztését, ezáltal csökkentve a szélsőséges időjárási körülmények miatt hirtelen rájuk nehezedő terheket.



A moratóriumot a kormány az arra rászoruló agrárvállalkozások számára tette elérhetővé, így ezen szereplőknek a saját helyzetük mérlegelését követően lehetőségük van eldönteni, hogy kívánnak-e élni a moratórium adta lehetőséggel vagy sem - mutat rá a tárcavezető.



Hozzáteszi: "elvárható, hogy a Magyar Bankszövetség a hitelmoratóriummal kapcsolatos félrevezető, negatív következményeket sugalló kommunikációja helyett segítse a hiteladósokra nehezedő problémák kezelését, és biztosítsa partnerségéről a bajba jutott agrárügyfeleiket".



A bankoknak, ahogy korábban is, így most is lehetőségük van arra, hogy a normál banküzem részeként a szektorban tapasztalt nehézségek miatt maguk dolgozzanak ki egy kockázatkezelési eljárást, hogy az agrárügyfelek ne szembesüljenek azonnali, túlzott hiteltörlesztési terhekkel. Amennyiben a bankok időben eleget tettek volna a szektort érintő problémák banki kezelésének, akkor a hitelmoratórium intézményének felállítására nem lett volna szükség a múltban sem és most sem - olvasható a gazdaságfejlesztési miniszter közleményében.