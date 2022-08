Rezsicsökkentés csökkentés

Ennyit a nagy átlagról - a lakosság csupán 15%-a ússza meg a rezsidrágulást

Bár a kormány szerint a háztartások 75 százaléka belefér az átlagos keretbe, a Pulzus Kutató Napi.hu kérésére végzett felmérése szerint csak a lakosság 15 százalékát nem érinti a rezsicsökkentés korlátozása.

Nem véletlenül aggódnak sokan a rezsicsökkentés korlátozása miatt. Bár a kormány azt mondta a bevezetés előtt, hogy a háztartások 75 százalékát nem fogja érinteni az intézkedés, vagyis a lakosság döntő része az átlag alatt fogyaszt villanyból és gázból, a Pulzus Kutató Napi.hu számára készült felmérése szerint egyáltalán nem ez a helyzet, a megkérdezettek mindössze 15 százaléka mondta azt, hogy nem érinti a változás. A rezsicsökkentett ár villamos energiából havi 210 kilowattóráig, vagyis évi 2523 kilowattóráig érvényes, afölött úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetni. Földgáznál a havi limit 144, az éves pedig 1729 köbméter, efölött kell jóval magasabb díjat fizetni augusztustól.



A roham a napelemekért, fa tüzelésű kályhákért nem meglepő azok után, hogy a lakosság negyede helyett a 85 százaléka készül arra akár már ettől a hónaptól kezdve, hogy drasztikusan nőni fog a rezsiszámla. Százból 31-en ráadásul tehetetlenül nézik az áremelkedést, ugyanis sem a villannyal, sem a gázzal nem tudnak már többet spórolni, eddig is csak annyit használtak, amennyit okvetlenül szükséges volt.



A válaszok alapján úgy tűnik, a villanyban van a nagyobb tartalék, azzal többen próbálnak meg túlélni, mint a gázzal. Már az is sokat számít, ha a lakásban lévő világítást energiatakarékosra cserélik, ha kevesebbet használják fölöslegesen a háztartási gépeket, vagy korszerűbb hűtőszekrényt, mosógépet vásárolnak. A gázzal, amit csak fűtésre vagy vízmelegítésre használnak, kevesebben tudnak spórolni, de a megkérdezettek harmada még lejjebb tudja csavarni a fűtést vagy a bojlert a válaszok alapján.

A lakosság életkori összetétele alapján a legrosszabbul a 60 év fölöttiek jártak a rezsicsökkentés korlátozásával, mindössze 9 százalékukat nem érinti ez az intézkedés. A fiatalabbaknál 18-19 százalékos volt ez az arány. Elképzelhető, hogy ennek az az oka, a fiatalabb korosztály kisebb vagy korszerűbb, alacsonyabb rezsijű ingatlanban lakik, mint az idősebbek.



Ráadásul a 60 év fölöttiek körében volt a legmagasabb azok aránya is, akik nem tudnak már tovább spórolni a rezsin, mert eddig is csak a szükséges minimális mennyiséget használták. Ugyanakkor ez a korosztály az, amelyik a legnagyobb arányban tervezi, hogy csökkenti az áram- és gázfogyasztást a közeljövőben. A fiatalabbak hasonló arányban (20 százalék) nyilatkozták azt, hogy az árammal tudnak még takarékoskodni, de a gázzal már nem, 8-9 százalék mondta azt, hogy az áramnál nem, de a gáznál még képes némi megtakarításra, és 24 százalékuk tud spórolni mindkét rezsitételen.



Meglepetésre igazán komoly eltérést sem az iskolai végzettség, sem a települések mérete szerinti bontás nem hozott a felmérés szerint.



Bár a rendelkezés bejelentése után az volt az alapfeltevés, hogy a rosszul szigetelt vidéki házak tulajdonosai lesznek az intézkedés vesztesei, a kutatás szerint a legnagyobb arányban a budapestieket érinti a megszorítás.



A kisvárosok lakosai azok, akik a legkevésbé képesek már a további spórolásra, és némileg meglepő módon a falvak lakói azok, akik kiemelkedően magas arányban tudnak takarékoskodni a gázzal. Ennek az is lehet az oka, hogy olyan családi házakban élnek, amelyekben alternatív fűtési lehetőség, például cserépkályha, vegyes tüzelésű kazán is a rendelkezésükre áll.