Ellenzék: megélhetési válság van, rendkívüli parlamenti ülésre van szükség

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez augusztus 8-ára hat ellenzéki frakció. Szerintük megélhetési válság alakult ki az országban, és az azt enyhítő javaslataikról tárgyalnának. 2022.08.01 19:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Momentum, a DK, a Párbeszéd, az MSZP, az LMP és a Jobbik a rendkívüli ülésen a kata-törvény visszavonásáról, a rezsiemelés eltörléséről, az élelmiszerek drágulásának megfékezéséről, áfacsökkentésről, a "klímabérlet" bevezetéséről és a lakóépületek szigetelésére vonatkozó országos program elindításáról tárgyalna - hangzott el az ellenzéki pártok hétfői, közös sajtótájékoztatóján.



Hajnal Miklós momentumos parlamenti képviselő a kezdeményezést azzal indokolta: a rendkívüli ülésen még a hatályba lépés előtt eltörölhetné a parlament az új kata-törvényt, illetve az érintettekkel való egyeztetés után új szabályozást dolgozhatna ki, amely ésszerű időben, jövő januártól lépne életbe.



Emellett - folytatta - a Magyarországon kialakult szociális válsághelyzet miatt azonnali döntésekre lenne szükség több kérdésben is, mert egyértelművé vált, hogy a "megszorítások kora" következik Magyarországon, a kormány a választási osztogatást, illetve az elhibázott gazdaságpolitikáját a magyar emberekkel fizettetné meg. Ki fog derülni, hogy egyáltalán eljönnek-e erre az ülésre a Fidesz képviselői, hazajönnek-e a nyaralásukról, hajlandóak-e megvitatni az ország ügyeit augusztusban is - fogalmazott.



Kálmán Olga, a DK-frakció szóvivője közölte: a rendkívüli ülésen megtárgyalnák a DK határozati javaslatát is, amelyben a rezsiemelés visszavonására és egy családokat segítő, gazdaságilag fenntartható rezsicsökkentés kidolgozására szólítják fel a kormányt. Szerinte Orbán Viktor hazudott, amikor a rezsicsökkentés megtartásáról beszélt, miközben rezsiemelésbe és "minden idők legnagyobb megszorító csomagjának végrehajtásába kezdett".

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt: Magyarországot brutális élelmiszerválság sújtja, egyre nőnek az élelmiszerárak és a következő hónapokban tovább fog súlyosbodni az inflációs helyzet. A Párbeszéd határozati javaslata ezért arra szólítja fel a kormányt, hogy teremtse meg az élelmiszer-önrendelkezés feltételeit, vezesse vissza a 2016-ban megszüntetett stratégiai élelmiszer-tartalékot és tegyen lépéseket azért, hogy a klímakatasztrófa hatásaihoz alkalmazkodni tudjon az ország.



Az LMP 5000 forintos, minden közlekedési eszközre érvényes bérlet bevezetésére szólítja fel a kormányt - közölte Gál József szóvivő. Hozzátette: a "klímabérlet" nemcsak azoknak lenne segítség, akik nem tudják kifizetni még a 480 forintos benzinárat sem, hanem nagyon sok autóst átterelne a közösségi közlekedésre.



Az MSZP országos, otthonszigetelési program elindítását követeli, nemzeti és uniós forrásokból - mondta Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke. Szerinte ez a program biztosítaná az olcsó, megfizethető rezsit és a fenntartható rezsicsökkentést a magyar családoknak.



Lukács László, a Jobbik frakcióvezetője közölte: pártja az alapvető élelmiszerek és a gyerekneveléshez szükséges eszközök áfájának eltörlésére szólítja fel a kormányt. Hozzátette: azt is követelik, hogy a gáz és az áram, valamint a tűzifa áfabevételeiről is mondjon le az állam. Hangsúlyozta: a rendkívüli ülésre "elvárják" a fideszes képviselőket, ők is tartoznak a saját szavazópolgáraiknak annyival, hogy eljönnek és ezekben a fontos kérdésekben elmondják a véleményüket.