Képviselet

Az anyatejes táplálás fontosságára hívták fel a figyelmet a szakemberek a szoptatás világnapja alkalmából

A szemléletváltásnak és a különböző intézkedéseknek köszönhetően két évtized alatt 25 százalékról 4,1 százalékra csökkent azoknak az újszülötteknek az aránya, akiket mesterségesen táplálnak. 2022.08.01 18:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egészség megőrzését már a születés pillanatától meg lehet alapozni az anyatejes táplálással, amelynek támogatása kiemelt feladat - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az anyatejes táplálás világnapja alkalmából rendezett budapesti konferencián.



Köszöntőjében Rétvári Bence fontosnak nevezte, hogy az anyatejes táplálás világnapján minden évben megemlékeznek a szoptató édesanyákról, a szoptatott gyermekekről és az őket támogató szakemberekről, családtagokról. Mint mondta, az anyatej a gyermek legegészségesebb tápláléka, biológiai, szociális fejlődését is segíti.



Hozzátette: az állam családbarát intézkedéseivel támogatja az anyatejes táplálást is. Elmondta, hogy az elmúlt években mintegy 10 milliárd forintot fordítottak családbarát szülészetek kialakítására, egyebek mellett szülőszobák felújítására, új műszerek, gépek vásárlására. Emellett lezajlott a csecsemőtáplálásra vonatkozó szakmai irányelvek módszertani frissítése is.



Az államtitkár elmondta, hogy a társadalomban végbemenő szemléletváltásnak és a különböző intézkedéseknek köszönhetően két évtized alatt 25 százalékról 4,1 százalékra csökkent azoknak az újszülötteknek az aránya, akiket mesterségesen táplálnak. Ebben, mint fogalmazott, nagy szerepet játszottak a védőnők, akiknek a politikus köszönetet mondott a munkájukért.



Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke felidézte, hogy 1992 óta augusztus első hete a szoptatás világhete, augusztus elseje pedig a szoptatás világnapja. Ebből az alkalomból rendezte meg idén az Országos Kórházi Főigazgatóság a Képzés és támogatás a szoptatás sikeréért elnevezésű konferenciáját az együttműködő szervezetekkel, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségével és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségével közösen.



Bábiné Szottfried Gabriella, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese fontosnak nevezte, hogy már a várandósság alatt kezdődjön el a szoptatásra való felkészítés. Ebben a területi védőnők szerepét hangsúlyozta, illetve fontosnak nevezte, hogy mindazon kollégák, akik várandósokat látnak el, megfelelő alapismeretekkel rendelkezzenek az anyatejes táplálásról. Kiemelte, hogy a szoptatás támogatásában fontos az anyát körülvevő környezet is, amelyet elsősorban az apa testesít meg.

A szoptatás az egyik legjobb rendszer a csecsemők táplálására - hangsúlyozta a főigazgató-helyettes.



Elmondta, hogy a konferencián egyebek mellett előadás hangzik el a családbarát szülészetekről, az anyatejgyűjtés fejleményeiről, valamint a tápszerekkel kapcsolatos tudnivalókról is.



Felidézte, hogy a korábbi rendezvényeken már számos téma szóba került, így például az, hogy miért fontos a koraszülöttek táplálásában az anyatej, előadás hangzott el a szoptatásról, mint a fenntarthatóság zálogáról, valamint az apák szerepéről a szoptatás támogatásában. Emellett szó volt a pandémia alatti tapasztalatokról is.



Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgatója előadásában egyebek mellett felhívat a figyelmet arra, hogy sok problémát okoz az anyatej ellenőrzés nélküli átadása. Azok, akik ismeretlen személytől szereznek be anyatejet, sokszor fertőzésnek teszik ki a gyermeküket - tette hozzá. Azt kérte, hogy a fertőzések elkerülésére, akiknek szükségük van anyatejre, az anyatejgyűjtő állomásokon keresztül szerezzék be a pasztörizált, mikrobiológiai vizsgálatokon is átesett, ellenőrzött anyatejet.