Időjárás-aszály

Nagy István bejelentette az aszály miatt hozott kormánydöntéseket

Az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs javaslata alapján a kormány moratóriumot rendel el 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire - mondta az agrárminiszter a Facebookra feltöltött videójában vasárnap.



A gazdák dönthetnek arról, hogy élnek-e az adott lehetőséggel. Ezen felül a bajba jutott állattartók számára 3 milliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretet biztosítanak - tette hozzá Nagy István.



Közölte, hogy a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására 1,4 milliárd forint többlettámogatást adnak.



További segítséget jelenthet, hogy a termelők a rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket újból benyújthatják, és azokat a hatóság automatikusan engedélyezni fogja - mondta.



Nagy István közölte, hogy felgyorsítják a biztosítóknál az aszálykárok felmérését és a megítélt összegek kifizetését.



A biztosítóknak az aszálykár bejelentésétől számítva 14 nap alatt folyósítanuk kell a gazdálkodók részére a megítélt összeget - mondta.



Nagy István kifejtette, július végére a tavaly ősz óta tartó csapadékhiány miatt az ország területének döntő többségén súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki.



A búzánál elkönyvelt mintegy 25 százalékos terméskiesés után a kukoricaállomány jelentős része megsemmisült az Alföldön és Közép-Magyarországon, és most a Dunántúl termését fenyegeti a szárazság - mondta.



Az alföldi területeken a gyepek is teljesen kisültek, a gazdálkodók nem tudnak legeltetni és kaszálni. A helyzet az ágazatban rendkívüli, az alföldi területeken tragikus - tette hozzá a politikus.



Az operatív törzs továbbra is folyamatosan dolgozik és figyelemmel kíséri az ágazatban kialakult helyzetet. Várja a gazdák javaslatait, és tovább dolgozik azon, hogy rövid, közép- és hosszú távon megoldást találjon a történelmi aszályhelyzet kezelésére - közölte az agrárminiszter.