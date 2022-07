Honvédelem-oktatás

HM: a felvételi szabályok változása nem érinti az önkéntes szolgálat adta többletpontokat

Szakkiképzés nélkül, legalább hat hónapos szolgálat vállalása esetén 16 többletpontra, szakkiképzéssel kiegészítve 32 többletpontra számíthatnak a felsőoktatásba felvételizők. 2022.07.30 16:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A felvételi szabályok változása nem érinti az önkéntes katonai szolgálattal megszerezhető többletpontokat - emelte ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Azt írták: kormány döntése értelmében azok a fiatalok, akik önkéntes katonai szolgálatot (öksz) vállalnak, továbbra is felvételi pluszpontokra lesznek jogosultak.



Szakkiképzés nélkül, legalább hat hónapos szolgálat vállalása esetén 16 többletpontra, szakkiképzéssel kiegészítve 32 többletpontra számíthatnak a felsőoktatásba felvételizők. Folytatólagosan még hat hónap szakkiképzéssel egybekötött szolgálat vállalásával akár további 32 pont szerezhető.



Az önkéntes katonai szolgálattal a Magyar Honvédség olyan fiatalokat szólít meg - emelték ki -, akik kénytelenek egy időre tanulmányaikat szüneteltetni. Vagy azért, mert sikerült bejutniuk az általuk kiválasztott szakképzési, felsőoktatási intézménybe, vagy valamilyen oknál fogva el kellett halasztaniuk tanulmányaik megkezdését, az átmeneti időre pedig stabil foglalkoztatási és kereseti lehetőséget kerestek.



"Ez a katonai szolgálati forma nem csupán egyfajta segítség arra az időre, amíg nem tudják folytatni tanulmányaikat a fiatalok, hanem fontos élettapasztalat is, hiszen olyan, a civil életben is hasznosítható kvalitásokkal gazdagítja a résztvevőket, amelyekkel az élet bármely területén helyt tudnak állni" - áll a HM közleményében.