Orbán: a jövőben is minden magyar család kap rezsicsökkentett árú gázt és áramot

A jövőben is minden magyar család megkapja a rezsicsökkentett árú áramot és földgázt, de csak az átlagfogyasztás erejéig - hangsúlyozta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Orbán Viktor azt mondta: a rezsicsökkentett ár ősztől az átlagfogyasztásig minden magyar családnál megmarad és ezzel minden magyar család ezután is spórol a piaci árhoz képest a villanyszámláján és a gázszámláján is.



Ma a rezsicsökkentésnek köszönhetően egy magyar család az átlagfogyasztás szintjéig az áramszámlán spórol 56 ezer forintot, a gázszámlán pedig 146 ezer forintot - hangsúlyozta a kormányfő.



A miniszterelnök hozzátette: ebben az évben ez a rendszer biztosan fenntartható.

Magyarország élelmiszer-ellátása nincs veszélyben

Az aszálykárok felmérését követően azt látni, hogy Magyarország élelmiszerrel történő ellátása nincs veszélyben - jelentette ki a miniszterelnök.



Orbán Viktor hangsúlyozta: az a képessége az aszállyal sújtott magyar mezőgazdaságnak is megvan, hogy tízmillió embert ellásson élelmiszerrel. Sőt lesz export is, de a megszokott méretűnél sokkal kisebb - jelezte a kormányfő. Hozzátette: ez bevételkiesést jelent a magyar gazdaságnak, de a saját ellátásunk biztonsága nincs veszélyben.



A miniszterelnök beszélt a gazdák kárenyhítéséről is. Elmondta, hogy a kárenyhítési alap kimerült, de a kormány létrehozott egy munkacsoportot a gazdák megsegítésére. Még kell egy jó hét, amíg véglegesítik a döntéseket, de a gazdák kapnak további segítséget - mondta Orbán Viktor.

További két évvel meghosszabbították a lakásépítések öt százalékra csökkentett áfáját

A kormány további két évvel meghosszabbította a lakásépítések öt százalékra csökkentett áfáját - jelentette be a miniszterelnök.



Orbán Viktor elmondta: a lakásépítések áfájának átmeneti, 25-ről 5 százalékra csökkentése az év végén kifutott volna. Azt látták, hogy sok ember "felgyorsította a lakásépítési szándékait", kapkodni kezdett, hogy beleférjen a mostani szűk határidőbe.



Erre nincs szükség, nem kell kapkodni, mert a kormány létrehozta a gazdasági növekedést megvédeni hivatott kabinetet, amelynek javaslatára biztosítani fogják a következő két évben is az egyébként lassuló lakásépítési piac megtámogatását az ötszázalékos áfával - emelte ki a kormányfő.