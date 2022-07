Világvége

Közelíti a valaha mért legalacsonyabb szintet a Velencei-tó vízállása

A tartós hőség miatt a tó vízállása alig egy centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél. 2022.07.28 14:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Vasvári Tamás

A Velencei-tó kiszáradt medre Pákozd közelében 2022. július 28-án. A tartós hőség miatt a tó vízállása alig egy centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél.

Nagy István: stratégiai cél a természetes vizek halállományának fejlesztése

Stratégiai cél a hazai természetes vizek halállományának fejlesztése az ívóhelyek rehabilitációjával, valamint az önfenntartó állományok megóvása - mondta Nagy István agrárminiszter csütörtökön Budapesten, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) 2021-es közfeladat-ellátási beszámolója kapcsán tartott sajtótájékoztatón.



Az agrártárca vezetője ismertette: négy év alatt 75 százalékkal nőtt a regisztrált horgászok száma, a 2018-as 440 ezerről 2021-re csaknem 777 ezerre.



Nőttek a MOHOSZ bevételei is, miután a halgazdálkodás fő állami bevételét képező állami halász- és horgászjegy ellenértéke, illetve a fogási napló díja 2019-től közvetlenül a szervezethez került. Így a 2019-es 980 millió forintról 1,5 milliárd forint fölé emelkedtek a közvetlen bevételek - közölte.



Nagy István felidézte, hogy 2017-től a MOHOSZ hasznosítja a horgászatra alkalmas, állami tulajdonban lévő természetes vizeket, 2019-től pedig a horgászszövetség közfeladat-ellátó szervezetté vált.



A miniszter hangsúlyozta: a MOHOSZ saját bevételeinek kialakításán túl az agrártárca a halgazdálkodási ágazatba visszaforgatott központi költségvetési támogatásból a horgásztársadalomnak nyújtott szolgáltatások javítására is szánt forrásokat. Példaként említette, hogy a halgazdálkodásra jogosultak eszközparkjának fejlesztésére tavaly és tavalyelőtt összesen 220 millió forint jutott. Ennek a fejlesztésnek a koordinációja is a MOHOSZ közreműködésével valósult meg.



Elmondta: a haltermelők és a rekreációs célú halgazdálkodási hasznosítók együttes érdekeit szolgálta az az egyedi intézkedés, amelynek keretében 2020-ban állami forrásból 800 millió forint értékben került magyar hal az állami tulajdonban lévő vizekbe.



A halgazdálkodási vízterületek bővültek, ami jelzi, hogy folyamatosan nő az igény a halgazdálkodási hasznosításra és a hozzá kapcsolódó tevékenységek legalizálására - hangsúlyozta Nagy István.

A miniszter kiemelte a természetes vizek és a bennük élő őshonos halállomány védelmét, valamint az inváziós fajok elleni védekezést. Jelezte, hogy az Agrárminisztérium közreműködik egyebek mellett a horgászturizmus fejlesztésére, népszerűsítésére vonatkozó stratégia kialakításában és megvalósításában is.



Nagy István kitért arra, hogy olyan aszály sújtja az országot, olyan alacsony a természetes vizek szintje, amire nagyon régen nem volt példa. Mint mondta, ez nagy kihívás a horgászok, halászok, haltermelők és minden gazdálkodó számára, meg kell ugyanakkor látni a lehetőséget is.



Magyarország nagyon komoly beruházásokra készül a vízvisszatartás és a vízgazdálkodás terén, olyan tározótavakat, vízfelületeket szeretnének létrehozni, amelyek lehetőségeket teremtenek a jövő haltermelői, horgászai számára is - fogalmazott a miniszter.



Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke a sajtótájékoztatón egyebek mellett elmondta: a szektor a rendkívüli időszak ellenére egyértelműen tovább fejlődött, javultak a nyújtott ügyviteli és vízparti szolgáltatások, tovább gyarapodott az állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek halállománya, és egyre szebbek, rendezettebbek a vízpartok. A szolgáltatások minőségét a következő időszakban is szeretnék fenntartani, illetve fejleszteni.



A szervezet elnöke jelezte: az aszály és a háborús helyzet következményei kiemelten érintik az ágazatot, a következmények kezeléséhez a horgászok is hozzá fognak járulni.



A MOHOSZ elnöksége elkészítette a szövetség 2022-2024-es időszakra vonatkozó intézkedési tervét - közölte Szűcs Lajos.



Dérer István, a MOHOSZ főigazgatója a többi között elmondta: a mintegy 1200 horgászszervezetbe tömörült mintegy 800 ezer regisztrált magyar horgász esetében az aktív korosztályok vannak többségben, és átlagon felül nő a gyerekek és a nők aránya. A több mint 2200 nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 84 százaléka, mintegy 135 ezer hektár tartozik a szervezeti rendszerbe, köztük valamennyi jelentős állami tulajdonú természetes víz.



A vizeket, illetve a bennük élő, nemzeti kincsként elismert őshonos halállományt csaknem 2000 halőr védi, ők gondozzák a vízpartokat is. További több száz munkatárs dolgozik a MOHOSZ egységes, HORINFO elnevezésű informatikai ügyviteli rendszerének támogatásával a horgászok okmányokkal való kiszolgálásán - ismertette.