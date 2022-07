Felvételi

Óbudai Egyetem: több felvett elsőéves, magasabb ponthatárok

Magasabb ponthatárok mellett hat százalékkal több diákot vettek fel idén az Óbudai Egyetemre, mint tavaly - közölte a felsőoktatási intézmény péntek délelőtt az MTI-vel.



Idén szeptemberben 2876 elsőéves kezdheti meg tanulmányait az egyetemen - tudatták.



A közleményben az egyetem rektora rámutatott arra: annak ellenére nőtt a felvettek száma, hogy összességében kevesebben jelentkeztek magyar felsőoktatási intézményekbe.



Kovács Leventét idézve azt írták: komoly siker, hogy több szakon - például mérnökinformatikus, gazdálkodás és menedzsment - a ponthatárt jelentősen magasabb szinten húzták meg, mint tavaly.



A mérnökinformatikus mesterképzési szak volt a legnépszerűbb, az elsőhelyes jelentkezések számában 140 százalékot meghaladó túljelentkezés volt. A szakok közül itt kellett a legmagasabb minimumpontot elérni, 368 pontot. Hasonlóan népszerű volt két gazdasági alapképzési szak is, a kereskedelem és marketing szakon 319, míg a gazdálkodási és menedzsment szakon legalább 303 pont volt szükséges a tanulmányok megkezdéséhez - ismertette Kovács Levente.



A rektor szerint fontos előrelépés, hogy kaposvári és salgótarjáni képzéseik iránt is nőtt az érdeklődés. Úgy fogalmazott: az Óbudai Egyetem meghatározó feladatának tartja, hogy a helyben megszerezhető diplomával segítse az adott régió tehetséges fiataljait, erősítse a térség gazdasági fejlődését.



Az Óbudai Egyetem mindig is nagy hangsúlyt fektetett a gyakorlatorientált képzésre - emelte ki a rektor, hozzátéve, az intézmény mindent elkövet annak érdekében, hogy a gyorsan változó gazdasági igényekhez igazítsa képzési rendszerét.



Jelenleg is dolgoznak egy olyan rugalmasan alkalmazkodó tanterv kidolgozásán, amely kiemelten fókuszál a középiskola és a felsőoktatás eltérő követelményeinek fokozatos összehangolására, valamint a mai digitalizált ipari trendeknek is megfelel - olvasható a közleményben.