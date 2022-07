Energiaválság

Közép-Kelet Európában sehol nem fizetnek ennyit a lakosok a gázért és a villanyért

2022.07.19 19:41 ma.hu

242 forintos piaci áramról és 912 forintos gázárról kommunikál a kormánymédia, miközben a szabadpiacon ennél olcsóbban is lehet vásárolni. A környező országokat vizsgálva az is kiderül, hogy hungarikum lenne a magyar kormány által belengetett piaci ár: Közép-Kelet Európában sehol nem fizetnek ennyit a lakosok a gázért és a villanyért. Az Átlátszó készített egy kalkulátort is, amellyel bárki kiszámolhatja, mennyivel nőhet a kiadása az új árak mellett.

Az új, augusztustól élő rendszerben immár a fogyasztók fizetik a számlák nagyobb részét. Az viszont meglepő, hogy a környező országokban sehol sincsenek a kormány által kommunikált energiaárak. A piacon elérhető ajánlatok alapján Csehország a legdrágább, de Romániában sem olcsó az élet. Szlovákiában és Szerbiában is van árszabályozás, de még így is többet fizetnek, mint mi most itthon. De kevesebbet, mint a kormány által közölt ár.