Novák Szlovéniában

Közös futással kezdte találkozóját a szlovén és a magyar államfő

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Borut Pahor szlovén köztársasági elnökkel közös futással kezdte szlovéniai látogatásának programját Novák Katalin magyar köztársasági elnök csütörtökön a Bledi-tó partján.



Novák Katalin elmondta, Borut Pahorral közösen határoztak úgy, hogy a hivatalos programot megelőzően együtt sportolnak.



"Mivel mindketten sportemberek, rendszeres futók, maratonfutók is vagyunk, ezért futással indítjuk el ezt a találkozót" - közölte a magyar államfő.



"Ezzel is azt szeretnénk üzenni, hogy a sport közel hoz egymáshoz, a sport segít közeli kapcsolatokat építeni egymással" - mondta.



Novák Katalin hangsúlyozta, hogy Szlovénia és Magyarország kapcsolatai nagyon jók.



"Ezeket a kapcsolatokat szeretnénk most elnöki szinten is megerősíteni (...) a csodálatos Bledi-tó partján" - mondta a magyar köztársasági elnök.



Novák Katalin pénteken Ljubljanában megkoszorúzza a Háborúkban elesett áldozatok emlékművét, majd megbeszélést folytat Borut Pahorral, utána pedig Robert Golob szlovén miniszterelnökkel tárgyal.



A magyar államfő ezt követően Lendván a Rába-vidéki szlovén nemzeti közösség és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) képviselőivel találkozik,végül Borut Pahorral és Horváth Ferenccel, az MMÖNK elnökével részt vesz a közösség új székházának átadásán.