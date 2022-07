Állatvédelem

NVB: több mint 21 ezer érvényes magyar aláírás gyűlt össze a cápauszony-kereskedelem beszüntetéséért

Elegendő, több mint 21 ezer érvényes magyarországi aláírás gyűlt össze a cápauszony-kereskedelem beszüntetéséért indított európai polgári kezdeményezéshez.



A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén elfogadta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) jelentését a kezdeményezés magyarországi aláírásainak ellenőrzéséről, és igazolást állít ki arról, hogy 21 715 érvényes aláírás gyűlt össze a kezdeményezés támogatására.



Az NVB határozatában rögzítette: a "Stop Finning - Stop the trade (a cápauszony-leválasztás és -kereskedelem megállítása)" elnevezésű polgári kezdeményezést 2020. január 2-ai hatállyal vette nyilvántartásba az Európai Bizottság. A koronavírus-járvány miatt a támogató nyilatkozatok gyűjtését 2022. január 31-éig meghosszabbították.



A szervezők az európai polgári kezdeményezés támogatására csak online gyűjtöttek támogató nyilatkozatokat, a 23 986 online aláírást április 19-én nyújtottak be a Nemzeti Választási Irodához ellenőrzésre.



Az NVI-nek három hónap állt rendelkezésére, hogy valamennyi támogatói nyilatkozatot az uniós és a magyar jogszabályokban meghatározottak szerint tételesen megvizsgálja.



Az aláírások ellenőrzése után az NVI megállapította, hogy a támogató nyilatkozatok közül 21 715 volt érvényes. Az NVB igazolást állít ki a hiteles aláírások számáról, ezt megküldi a kezdeményezés kapcsolattartóinak, akik továbbítják az Európai Bizottsághoz.



Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb egymillió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást, ez Magyarországon 15 750-et jelent.



A Stop Finning - Stop the trade európai polgári kezdeményezés célja a cápauszony-kereskedelem beszüntetése az EU-ban. A polgári kezdeményezés oldalán azt írták, az EU a világ egyik legnagyobb cápauszony-exportőrének és a globális uszonykereskedelem fontos árutovábbítási központjának számít.