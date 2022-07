Tiltakozás

Több rendőrségi feljelentést eredményezett a keddi fővárosi demonstráció

A kata módosítása ellen kedden délelőtt kezdődött tüntetés, amely még a kora esti órákban is akadályozta a Margit híd forgalmát. 2022.07.13 11:08 MTI

Több ember ellen tettek feljelentést a rendőrök a keddi fővárosi demonstrációval összefüggésben.



A kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) módosítása ellen kedden délelőtt kezdődött tüntetés, amely még a kora esti órákban is akadályozta a Margit híd forgalmát.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdai közleményében azt írta: az első demonstráció az V. kerületi Kossuth téren kezdődött délelőtt, majd a résztvevők átvonultak a Margit hídra, teljes szélességében elzárva azt.



Erről a gyűlésről előzetes bejelentés nem érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra - emelték ki.



A rendőrök a híd irányába tartó forgalmat a budai és a pesti oldal felől is elterelték - tették hozzá.



Kedden 12 órakor arról érkezett bejelentés a BRFK-ra, hogy az Erzsébet hídon is gyűlést tartanak. A résztvevők itt a belső sávokat foglalták el 14 óra 40 percig, a forgalom addig a szabad sávokon rendőri irányítás mellett haladt. Az Erzsébet hídon nem történt rendőri intézkedés - közölték.



A Margit hídon a nap folyamán, illetve az odavezető útvonalakon ugyanakkor több rendőrségi intézkedés is történt. Egy férfi leköpte egy járőrautó szélvédőjét, amikor a rendőrök tájékoztatták a gyűlés résztvevőit, hogy a közlekedés akadályozásával szabálysértést követnek el. A férfi nem volt hajlandó igazolni magát, ezért a rendőrök előállították a II. kerületi kapitányságra, ahol garázdaság miatt indult ellene eljárás. Ugyanez a férfi később visszatért a Margit hídra, és 20 óra körül a rendőri felszólítás ellenére sem hagyta el a villamossíneket. Amikor a Készenléti Rendőrség tagjai megpróbálták a járdára vinni, üvöltözve rájuk támadt: az egyik rendőrt kétszer fejen rúgta, egy másiknak az egyenruháját rángatta, és őt is megpróbálta megrúgni. Közben belekapaszkodott a rendőr derékszíján a póttárat tartó tokba, majd a kieső tárat felvette, és arrébb dobta. A rendőrök testi kényszert és bilincset alkalmaztak, majd a férfit ismét előállították a II. kerületi kapitányságra, és vele szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt feljelentést tettek az ügyészségen.



Emellett egy bódultnak tűnő nőt kábítószer-mintavételre állítottak elő. A gyorsteszt pozitív eredményt mutatott, ezért a nővel szemben büntetőeljárást kezdeményeztek.



Továbbá szabálysértési feljelentést tettek egy férfi ellen, aki villamos ütközőjén utazott, egy másik ellen pedig azért, mert a többszöri felszólítást követően is tovább akadályozta villamosforgalmat.



A BRFK közleményében kitért arra is, hogy egy állapotos nő sem volt hajlandó elhagyni a síneket, 20 óra körül rosszullétre panaszkodott, de a rendőrökkel nem működött együtt. Mentőt hívtak hozzá.

A rendőrök mindezeken kívül 12 emberrel szemben tettek szabálysértési feljelentést, mert a Teréz körúton két forgalmi sávot elfoglalva, a közlekedőket akadályozva kerékpároztak. Tíz embert megbírságoltak, illetve feljelentettek a tilos jelzés figyelmen kívül hagyása miatt.



A közösségi közlekedés helyreállítása érdekében a rendőrök 19 óra után felszólították a Margit hídon demonstrálókat, hogy hagyják el a villamossíneket. Mivel az ismételt felszólításnak többen nem tettek eleget, a rendőrök intézkedtek a villamospálya szabaddá tétéle érdekében. A villamosközlekedés 20 óra után állt helyre - olvasható a BRFK közleményében.